به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در جلسه‌ای با میزبانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و با حضور مهراب رجبی، استاد داوود فتحعلی بیگی، دکتر حسین عسکری و جمعی از هنرمندان و مسئولین، طرح آئین پاسداشت دکتر عنایت الله شهیدی مطرح و تصویب شد.

سعید جابری انصاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در حوزه هنرهای سنتی آئینی و حفظ و اشاعه باورهای اصیل و ارزشمند را یکی از وظایف دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برشمرد و افزود حضور استادان گران قدری هم چون استاد فتحعلی بیگی در استان البرز مایه فخر و مباهات این استان است و شایسته است هنرمندان البرزی هر فرصتی را برای بهره مندی از دانش و تجربه چنین اساتیدی قدر بدانند.

در این جلسه همچنین جایزه «دکتر عنایت‌الله شهیدی» برای برگزیدگان عرصه تعزیه و هنرهای سنتی - آئینی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

محمد سجاد احسان فر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ، در این باره گفت: این پاسداشت در شهرستان ساوجبلاغ و با دبیری این اداره برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است که شادروان استاد دکتر عنایت الله شهیدی (درگذشت ۱۳۸۲ ش) استاد فلسفه دانشگاه تهران و تعزیه پژوه از نوادگان آیت الله شیخ محمدتقی برغانی (شهید ثالث) بوده و نخستین پژوهش روشمند درباره شبیه خوانی در ایران را انجام داده است.