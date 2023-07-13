سرقت خودرو با جلب اعتماد شاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۱۲ این پلیس در محدوده خیابان ابوسعید تهران در حال گشت‌زنی بودند که به راننده یک خودروی ۲۰۶ مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان می‌داد، خودروی ۲۰۶ چندی قبل به سرقت رفته و راننده آن سارق حرفه‌ای خودرو است که همین سرنخ کافی بود تا دستور ایست وسیله نقلیه مذکور صادر شود. راننده خودروی ۲۰۶ پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی متواری شد و با حرکات مارپیچ به ۴ دستگاه از خودروی‌های عبوری شهروندان نیز آسیب وارد کرد.

سرهنگ گودرزی گفت: مأموران برای جلوگیری از خسارت بیشتر با ایجاد طرح مهار موفق شدند سارق را دستگیر کنند و در بررسی مشخص شد سارق با جلب اعتماد صاحب خودرو ۲۰۶ به منظور جابجا نمودن خودرو، سوار بر خودرو شده و اقدام به سرقت خودرو کرده است. متهم پس انتقال به کلانتری در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت ۲۰۶ معترف شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی با ۴ شاکی که حین فرار به خودروی آنان خسارت وارده کرده بود راهی مراجع قضائی شد.