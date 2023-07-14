همکاری ایران و زیمبابوه در راستای حمایت از کودکان و توسعه اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد همکاری بین مقامات عالی‌رتبه ایران و زیمبابوه در حضور سیدابراهیم رئیسی و امرسون منانگوگا رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با وزارت خدمات عمومی، کار و رفاه اجتماعی جمهوری زیمبابوه از سوی سید صولت مرتضوی و همتای زیمبابوه‌ای خود امضا شد.

حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان، تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی، ایمنی و بهداشت شغلی و کاهش حوادث ناشی از کار، توسعه اشتغال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از محورهای سند یادداشت‌تفاهم همکاری دو طرف بود.

نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با حضور ۳ وزیر از زیمبابوه در تهران و به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. دهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز قرار است در سال‌جاری در زیمبابوه تشکیل شود.