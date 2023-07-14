به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت صبح جمعه در جمع فعالان اقتصادی کشاورزی در مجتمع رشد نشتارود شهرستان تنکابن گفت: شمال کشور نقش بی بدیل و بی نظیری را در تأمین و امنیت غذایی کشور دارد.

وی با بیان اینکه مازندران در تولید ۱۴ محصول اساسی و مهم رتبه نخست کشور را داراست، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید پشتیبانی ویژه از استان‌های شمالی داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در مازندران طرح جامع آب و خاک کشاورزی باید پیگیری شود و بزودی قرارگاه خاتم انبیا و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) این کار را اجرایی خواهند کرد و نتیجه‌ی آن افزایش راندمان تولید در بخش کشاورزی خواهد بود.

این مسئول بر استقرار صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات غذایی در مازندران نیز تاکید کرد و افزود: این موضوع نیازمند سرمایه گذاری بوده و سرمایه گذاران باید در این بخش فعالیت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات باغی و کشاورزی ما در کشور بسته بندی و فرآوری می‌شود، اظهار داشت: باقی محصولات تبدیل به ضایعات می‌شود زیرا کارخانجات فرآوری و صنایع تبدیلی در کشور کم است.

وی ادامه داد: تأمین منابع بانکی و دولتی برای بخش‌های کشاورزی و شیلات جهت سرمایه گذاری از جمله مواردی است که باید انجام شود.

این مسئول در بخش دیگر سخنان خود بر واگذاری تصدی امور به مردم تاکید کرد و گفت: ما به عنوان دولت نمی‌توانیم مجری خوبی برای امور مردم باشیم و من اعتقاد دارم که باید وظایف به خود تشکل‌ها و تولید کنندگان واگذار شود و ما هم به عنوان دولت در رفع موانع و مشکلات تسهیل گری کنیم.

وی اضافه کرد: حمایت از تولید و تولید کننده داخلی از جمله برنامه‌های است که در دستور کار داریم.

این مسئول همچنین درباره اراضی منابع طبیعی هم گفت: این سازمان باید نقش خود را در تأمین درامد برای دولت و مردم ایفا کند.