طرح آموزشی «معلم متدبر در قرآن» در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی تربیت «مربی تدبر در قرآن» ویژه معلمان به‌همت مؤسسه قرآنی طاها بوشهر و با همکاری معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش این شهرستان در سالن اجتماعات دبستان شهید فولادی واقع در محله حافظ منطقه یک برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر، صبح جمعه در آئین اختتامیه دوره آموزشی تربیت «مربی تدبر در قرآن» ویژه معلمان، با اشاره به اهداف برگزاری، اظهار کرد: انس و مطالعه قرآن و عمل به آن به‌عنوان ضرورت زندگی توحیدی، فعال سازی قوه اختیار به‌وسیله قرآن و آشنایی با مفهوم تدبر و نقش آن در زندگی به‌واسطه شناخت موضوعات سوره‌ها و عمل به آن و فرآیند خیرگزینی در سوره‌های انتخابی از جمله اهداف طرح و گسترش دامنه این آموزه‌های دینی و قرآنی توسط معلمان در چرخه مدارس و میان محصلین است.

پریوش چمکوری با اشاره به اینکه استاد این دوره، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس صبوحی، از شهر قم است، گفت: به‌دنبال آن هستیم که گزاره‌هایی از سوره‌های قرآن که قابلیت عملیاتی شدن دارند را پیدا کرده و آن را تبیین و فرهنگ‌سازی کنیم و الحمدلله در این دوره تربیت مربی به‌صورت تخصصی، از ظرفیت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت طاها بوشهر بهره‌گیری کردیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با بیان اینکه آزمون پایانی دوره تربیت مربی تدبر در قرآن به مدت ۱۰ جلسه طی سه روز ویژه ۷۰ نفر از معلمان برگزار شده است، گفت: این طرح با محوریت سوره‌های فلق، ناس، انشراح، همزه، نصر و حمد برگزار و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر اعطا می‌شود.

چمکوری یادآور شد: این دوره آموزش قرآن کریم در قالب طرح «معلم متدبر قرآن کریم» با مشارکت معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، با شعار «بوشهر، نخستین پایتخت قرآنی ایران» در حال اجراست.