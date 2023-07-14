  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

ویژه معلمان؛

طرح آموزشی «معلم متدبر در قرآن» در بوشهر اجرا شد

طرح آموزشی «معلم متدبر در قرآن» در بوشهر اجرا شد

بوشهر- دوره آموزشی تربیت «معلم متدبر در قرآن» ویژه معلمان در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی تربیت «مربی تدبر در قرآن» ویژه معلمان به‌همت مؤسسه قرآنی طاها بوشهر و با همکاری معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش این شهرستان در سالن اجتماعات دبستان شهید فولادی واقع در محله حافظ منطقه یک برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر، صبح جمعه در آئین اختتامیه دوره آموزشی تربیت «مربی تدبر در قرآن» ویژه معلمان، با اشاره به اهداف برگزاری، اظهار کرد: انس و مطالعه قرآن و عمل به آن به‌عنوان ضرورت زندگی توحیدی، فعال سازی قوه اختیار به‌وسیله قرآن و آشنایی با مفهوم تدبر و نقش آن در زندگی به‌واسطه شناخت موضوعات سوره‌ها و عمل به آن و فرآیند خیرگزینی در سوره‌های انتخابی از جمله اهداف طرح و گسترش دامنه این آموزه‌های دینی و قرآنی توسط معلمان در چرخه مدارس و میان محصلین است.

طرح آموزشی «معلم متدبر در قرآن» در بوشهر اجرا شد

پریوش چمکوری با اشاره به اینکه استاد این دوره، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس صبوحی، از شهر قم است، گفت: به‌دنبال آن هستیم که گزاره‌هایی از سوره‌های قرآن که قابلیت عملیاتی شدن دارند را پیدا کرده و آن را تبیین و فرهنگ‌سازی کنیم و الحمدلله در این دوره تربیت مربی به‌صورت تخصصی، از ظرفیت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت طاها بوشهر بهره‌گیری کردیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با بیان اینکه آزمون پایانی دوره تربیت مربی تدبر در قرآن به مدت ۱۰ جلسه طی سه روز ویژه ۷۰ نفر از معلمان برگزار شده است، گفت: این طرح با محوریت سوره‌های فلق، ناس، انشراح، همزه، نصر و حمد برگزار و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر اعطا می‌شود.

چمکوری یادآور شد: این دوره آموزش قرآن کریم در قالب طرح «معلم متدبر قرآن کریم» با مشارکت معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، با شعار «بوشهر، نخستین پایتخت قرآنی ایران» در حال اجراست.

کد مطلب 5836029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها