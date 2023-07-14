اختصاص وام ۳۰۰ میلیارد ریالی به طراحان و تولیدکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مذاکرات صورت گرفته بین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و بانک قرضالحسنه مهر ایران، این بانک با هدف کاهش قیمت تمام شده برای طراحان و تولیدکنندگان لباس که در حوزه عفاف و حجاب فعالیت میکنند، در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال وام قرضالحسنه به این فعالان پرداخت میکند.
در حاشیه جلسه امضای تفاهمنامه بین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و بانک قرضالحسنه مهر ایران در روز دوشنبه ۱۹ تیر، تسهیلات ویژهای برای طراحان و تولیدکنندگان حوزه عفاف و حجاب دارای مجوز در نظر گرفته شد.
سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و مسئول کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: این تفاهمنامه با رویکردی حامیانه، برای رشد و جان گرفتن دوباره طراحان و تولیدکنندگان حوزه مد و لباس طراحی شد. اما افزون بر آن به مناسبت روز عفاف و حجاب، مدیر بانک قرضالحسنه مهر ایران تمهیدی اندیشیدند تا از طراحان و تولیدکنندگان این حوزه که دارای مجوز بوده و مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس هستند، وامهای ویژه، آسان و قابل توجهی برای تأمین مواد اولیه و به منظور کاهش قیمت تمام شده برای این تولیدکنندگان پرداخت شود.
وی افزود: فراخوان ثبتنام و ضوابط دریافت این وامهای ویژه، در نخستین فرصت توسط درگاههای رسمی کارگروه ساماندهی مد و لباس اعلام خواهد شد.
همچنین سید سعید شمسینژاد مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: این وامها تا سقف ۳ میلیارد ریال برای هر شخص حقیقی و به صورت قرضالحسنه و بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی بانک پرداخت میشود. وامهای یاد شده برای هر فرد رسمی مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس و معرفی شده از سوی این کارگروه قابل پرداخت است.
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