به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره تأثیرگذاری خود در مدت زمان حضورش در این باشگاه گفت: امروز ۶۲ ساله شدم. بسکتبال بازی می‌کردم اما از سال ۶۳ تا ۸۴ مدیر باشگاه بسکتبال پرسپولیس بودم. از ۸۵ تا ۸۷ نیز مدیرعامل باشگاه هما و از ۹۵ تا ۹۸ نیز مدیرعامل سایپا بودم.

وی درباره خروجش از هیأت مدیره باشگاه و ادامه فعالیت در جایگاه مدیرعاملی تاکید کرد: در قهرمانی تیم فقط سرمربی و بازیکن نقش ندارند بلکه همه اعضا همراهی می‌کنند. باید از اعضای قبلی هیأت مدیره و نفراتی که به تازگی اضافه شدند، تشکر کنم. شاید تا امروز موردی را در جلسه هیأت مدیره مطرح نکردم که با مخالفت مواجه شده باشد. هیأت مدیره همراه و کاملا تأثیرگذار هستند. پنج نفر هستیم اما تا الان هیچ وقت رأی انفرادی نداشتیم. گفتم اجازه بدهید من از هیأت مدیره بیرون بیایم اما با همان ۵ عضو به کارش ادامه بدهد. به هرحال من مجری مصوبات هیأت مدیره هستم. با این موضوع موافقت کردند. هرچه تبادل نظر بیشتر باشد، تاثیرگذارتر است.

او دربار: اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی درباره پرداخت یکسان پول به استقلال و پرسپولیس یادآور شد: ما ۷، ۸ میلیارد کمتر سهام فروختیم زیرا مقداری کمتر از ۱۰ درصد سهام را به فروش رساندیم اما استقلال ۱۰ درصد سهامش را فروخت. مثلا سهام ما ۳۵۱ میلیارد تومان یا استقلال ۳۵۹ میلیارد بود. اگر بازیکنان پرسپولیس امروز همراه ما هستند یکی از دلایلش علاقه‌مندی آنها به تیم است.

او با حضور در برنامه «ورزش و مردم» در پاسخ به اینکه کدام بازیکن پرسپولیس پیشنهاد رسمی خارجی دارد تاکید کرد: مهدی ترابی تنها بازیکنی است که پیشنهاد قابل توجه که چند برابر ارزش مالی بیشتری نسبت به الان او دارد روبروست. خیلی هم این باشگاه حوزه خلیج فارس روی حضورش اصرار دارد اما ترابی انتخاب کرده که در پرسپولیس بماند.

درویش خاطرنشان کرد: بیرانوند به دلیل برخی مشکلات قراردادش را فسخ کرد بنا بود ما مشکلش را حل کنیم. طلبی از پرسپولیس داشت و باشگاه هم به او حق می‌داد اما از جای دیگر فشاری به بیرانوند آمد و باید هر چه سریع‌تر آن بدهی را می‌داد. به هر جهت این تصمیم را گرفت سرانجام به خانه‌اش بازگشت، در مصاحبه من قبل از حضور بیرانوند در باشگاه دیدید که هر کسی سوال کرد آیا او رفته است گفتم جایی نرفته خانه‌اش اینجاست و قرار نیست جایی برود. قانون می‌گفت بیرانوند نمی‌تواند آن فسخ را عملیاتی کند با این وجود قرارداد باطل شده بود و باید قرارداد جدیدی می‌نوشتیم. قرارداد جدیدی هم نوشتیم از روز اول به بیرانوند وکیلش گفته بودیم سقف قرارداد ما برای سال آینده ۱۵ میلیارد تومان است. او هم امضا کرد. یک نکته را بگویم که شاید جالب باشد وقتی بیرانوند قرارداد را خواند دید مبلغش شاید از سال گذشته کمتر باشد، نمونه‌اش را در باشگاه‌های دیگر دیدید اما در پرسپولیس نبود. امسال طبق قانون حداکثر می‌توانید ۲۰ درصد برای هر قرارداد آپشن بگذارید ولی در قرارداد سال گذشته بیرانوند چند آپشن دیگر نیز وجود داشت. در مورد باشگاه‌های دیگر خیلی رسانه‌ای شده که طرف ۱۱ میلیارد قرارداد و ۱۵ میلیارد آپشن داشته است البته برای بیرانوند اینگونه نبود و کل آپشن‌هایش ۴، ۵ میلیارد بود.

درویش درباره قهرمانی‌های پرسپولیس در فصل گذشته ادامه داد: کاش قهرمان نمی‌شدیم چون باید ۵۰ ۶۰ میلیارد پاداش بدهیم. من نمی‌خواهم از کشورهای دیگر نام ببرم فقط می‌خواهم بگویم کشورهای خیلی کوچک‌تری به تیم قهرمان پاداش می‌دهد اما مسئولان سازمان لیگ می‌گویند چیزی تحت عنوان پاداش قهرمانی رسم نداشتیم بدهیم. ما هیچ چیزمان به هم نمی‌خورد.

درویش درباره آخرین وضعیت تبلیغات محیطی و منابع درآمدی باشگاه‌ها گفت: همچنان روی این موضوع دعوا داریم و همه هم دخیلش هستیم. درباره حق پخش هم بخشنامه جدید AFC آمده است که اگر قرارداد حق پخش مشخص نباشد و میزان دریافتی اش معلوم نباشد مجوز حرفه ای صادر نمی‌شود.

او با تقدیر از عملکرد اسپانسر پرسپولیس گفت: بسیار خوب است. همیشه قبل از موعد مقرر پول را می‌دهند. اینها قبل از تعهداتشان همه کارها را کرده اند. دو قسط قبلی که موظف بودیم به رادوشوویچ پرداخت کنیم از طریق یکی از همین بانک‌ها که حامی مالی باشگاه است داده‌ایم.

درویش افزود: دلایل همه موفقیت ها بازیکنان تیم هستند. من هرگز احساس نکردم من مدیر هستم و آنها بازیکن! مشکلی که برای بیرانوند پیش آمد بازیکنان همدل بودند و درباره‌اش با من صحبت کردند. من می‌دانم تک تک آنها حتی قرارداد نداشتند. همه بازیکنانی که قرارداد نداشتیم آمدند و بستند. سه بازیکن شاخص هم خریدیم.

او درباره پرونده‌های باز پرسپولیس در فیفا تصریح کرد: اگر رأی مربوط به یورگن لوکادیا سیاسی نشود یقینا به نفع ما می‌شود.

درویش درباره روند جذب بازیکن خارجی تاکید کرد: مسائل فنی است و مربی آن را انتخاب می‌کند. الان هم بحث جذب مهاجم خارجی مطرح نیست. شاید همین آقای پریرا خوب باشد اما شاید نمی‌تواند در این فضا و اتمسفر بازی کند. مثلا لوکادیا را کسی فکر نمی‌کرد خوب باشد اما بعد از چهار هفته شروع به تحسین او کردند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره احتمال حضور سعید عزت الهی تاکید کرد: تا این لحظه مطرح نبوده است که رضایت‌نامه بدهد. اگر بخواهند بدهند باشگاه پرسپولیس حتما مبلغ رضایت‌نامه را حاضر است پرداخت کند.

او دلیل جدایی آل کثیر را شرح داد و در این باره گفت: سعی کردیم از سال گذشته سقفی برای قراردادها داشته باشیم. من می دانم ۱۰ -۱۵ میلیارد تومان بیشتر به بعضی از بازیکنان ما حاضر بودند بدهند اما آنها نرفتند. به آل کثیر هم گفتیم حدود ۱۳ - ۱۴ میلیارد تومان می‌دهیم اما گفت رقم خیلی بالاتری دارم و من هم گفتم به خانواده ات ظلم نکن. بعضی‌ها عشق پرسپولیس دارند و بحثی نیست اما در چنین مواردی مسائل فرق می‌کند.

درویش ادامه داد: مثلا به نظرم وحید امیری کی از بی‌بدیل ترین فوتبالیست هاست. او از لحاظ اخلاق و فنی درجه یک است. وقتی یک بازیکن مشکل داشت به من گفت وضعیت او را درست کنم. چون قراردادش را از قبل بسته است اصلا حرفی برای افزایش آن نمی‌زند. او یک الگو است.

مدیرعامل پرسپولیس درباره نقش هوادار متمول در امور فنی پرسپولیس گفت: جا دارد از او تشکر کنم. نزدیک به سی و چند سال است به پرسپولیس علاقه دارد. سال ۶۵ با آقای پروین رابطه داشت. چطور ممکن است تا حالا کسی می توانسته کمک کند و سپس در مسائل فنی هم دخالت کند. ایشان بیشتر در ساختار باشگاه کمک می‌کند. برای مثال محل فیزیوتراپی تیم خیلی دور بود. حدود ۲۰۰ هزار یورو تجهیزات فیزیوتراپی خرید تا در ورزشگاه شهید کاظمی مستقر شود. او هیچ چشمداشتی جز سربلندی پرسپولیس ندارد.

درویش درباره احتمال جذب بازیکنان دیگر گفت: شاید یکی دو تا بازیکن اضافه شود اما بزرگ‌تر از اینهایی که در پرسپولیس هستند کسی نیست. جا دارد از بازیکنان پارسال که فصل جدید کنار گذاشته شدند تشکر کنم.