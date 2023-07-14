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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

در استان البرز؛

۳ قاچاقچی موادمخدر با ۷۶۴ کیلو مرفین دستگیر شدند

۳ قاچاقچی موادمخدر با ۷۶۴ کیلو مرفین دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری استان البرز، از دستگیری ۳ قاچاقچی موادمخدر که ۷۶۴ کیلوگرم مرفین داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی اظهار کرد: شب گذشته با دستور قضائی دادستان شهرستان فردیس و همکاری اداره کل اطلاعات استان و پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، ۳ نفر از قاچاقچیان بنام مواد مخدر در شهرستان فردیس دستگیر شدند.

وی افزود: از این قاچاقچیان ۷۶۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مرفین، ۵۱ کیلو و ۷۸۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد، همچنین ۲ دستگاه خودرو وراکروز و اوپتیما قاچاقیان توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: امروز از ۳ متهم این پرونده تحقیق شد و با قرار بازداشت موقت بازپرس دادسرای فردیس بازداشت و دستور شناسایی و دستگیری سایر اعضای باند و شناسایی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر صادر شد.

کد مطلب 5836075

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