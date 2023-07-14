ضرورت جلوگیری از پیر شدن جمعیت/ زن قدرتمند منشأ زندگی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر پور در خطبههای این هفته نماز جمعه زاهدان، افزود: دشمنان، با توطئهها و ترفندهای مختلف، تخریب و نابودی بنیان خانواده را هدف قرار داده تا از این طریق به ایران اسلامی ضربه وارد کنند.
وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی در تهاجم علیه کشورمان، کیان خانواده در ایران را مورد هدف قرار داده و به صراحت، رابطههای درون و برون خانواده را مورد تاراج قرار داده اند.
وی بیان کرد: از نظر اسلام، پر اهمیت ترین نهاد اجتماعی، خانواده است، هر چه نهاد خانواده مستحکمتر و با نشاط تر باشد جامعه اسلامی نیز با دوام تر خواهد بود.
امام جمعه موقت زاهدان گفت: با برنامههای فرهنگی سازنده و تقویت بنیان و اساس خانوادهها باید تهاجم فرهنگی دشمن را بی اثر کرد و در این بین نهادهای فرهنگی در کشور نقش بسیار زیادی دارند و باید به نقش خودشان در این زمینه بیشتر عمل کنند.
وی اظهار کرد: سرمنشا تمام زندگیهای موفق یک زن و مادر قدرتمند است، زیرا چنین بانوانی میتوانند فرزندانی سالم و مفید به جامعه تحویل دهند.
اکبر پور در ادامه با بیان اینکه در مؤلفه جمعیت، سه موضوع دارای اهمیت است، تصریح کرد: اولین موضوع مؤثر در جمعیت تشکیل زندگی و خانواده، مؤلفه دوم تحکیم و استحکام خانواده و مؤلفه سوم تکثیر نسل است.
وی با بیان اینکه کشوری که پیر شود مورد هجمه چپاولگران خواهد بود، اظهار کرد: جامعه رو به پیری استقامتش کاهش پیدا میکند و متأسفانه کشور ما به سمت پیر شدن میرود که باید از این مورد جلوگیری کرد.
امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم گفت: پیادهروی اربعین نماد همبستگی مسلمانان و محرم نماد پیروزی خون بر شمشیر است و به طور قطع مراسم محرم امسال، باشکوهتر از سالهای قبل برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: در پرتو اربعین، صلح، اخلاق مداری، عزتمندی و همدلی برای تحقق زندگی توأم با ایمان و سعادت برای همه انسانها مدنظر است.
وی بیان کرد: دشمنان تبلیغات زیادی میکنند که مردم از دین رویگردان شده اند، در حالی که مردم در جشن غدیر امسال به خوبی نشان دادند که چه میزان به دین و اولیای الهی اهمیت میدهند.
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