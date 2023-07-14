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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

امام جمعه موقت زاهدان:

ضرورت جلوگیری از پیر شدن جمعیت/ زن قدرتمند منشأ زندگی موفق است

ضرورت جلوگیری از پیر شدن جمعیت/ زن قدرتمند منشأ زندگی موفق است

زاهدان- امام جمعه موقت زاهدان گفت: متأسفانه کشور ما به سمت پیر شدن می‌رود که باید از این مورد جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان، افزود: دشمنان، با توطئه‌ها و ترفندهای مختلف، تخریب و نابودی بنیان خانواده را هدف قرار داده تا از این طریق به ایران اسلامی ضربه وارد کنند.

وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی در تهاجم علیه کشورمان، کیان خانواده در ایران را مورد هدف قرار داده و به صراحت، رابطه‌های درون و برون خانواده را مورد تاراج قرار داده اند.

وی بیان کرد: از نظر اسلام، پر اهمیت ترین نهاد اجتماعی، خانواده است، هر چه نهاد خانواده مستحکم‌تر و با نشاط تر باشد جامعه اسلامی نیز با دوام تر خواهد بود.

امام جمعه موقت زاهدان گفت: با برنامه‌های فرهنگی سازنده و تقویت بنیان و اساس خانواده‌ها باید تهاجم فرهنگی دشمن را بی اثر کرد و در این بین نهادهای فرهنگی در کشور نقش بسیار زیادی دارند و باید به نقش خودشان در این زمینه بیشتر عمل کنند.

وی اظهار کرد: سرمنشا تمام زندگی‌های موفق یک زن و مادر قدرتمند است، زیرا چنین بانوانی می‌توانند فرزندانی سالم و مفید به جامعه تحویل دهند.

اکبر پور در ادامه با بیان اینکه در مؤلفه جمعیت، سه موضوع دارای اهمیت است، تصریح کرد: اولین موضوع مؤثر در جمعیت تشکیل زندگی و خانواده، مؤلفه دوم تحکیم و استحکام خانواده و مؤلفه سوم تکثیر نسل است.

وی با بیان اینکه کشوری که پیر شود مورد هجمه چپاولگران خواهد بود، اظهار کرد: جامعه رو به پیری استقامتش کاهش پیدا می‌کند و متأسفانه کشور ما به سمت پیر شدن می‌رود که باید از این مورد جلوگیری کرد.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم گفت: پیاده‌روی اربعین نماد همبستگی مسلمانان و محرم نماد پیروزی خون بر شمشیر است و به طور قطع مراسم محرم امسال، باشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: در پرتو اربعین، صلح، اخلاق مداری، عزتمندی و همدلی برای تحقق زندگی توأم با ایمان و سعادت برای همه انسان‌ها مدنظر است.

وی بیان کرد: دشمنان تبلیغات زیادی می‌کنند که مردم از دین رویگردان شده اند، در حالی که مردم در جشن غدیر امسال به خوبی نشان دادند که چه میزان به دین و اولیای الهی اهمیت می‌دهند.

کد مطلب 5836187

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