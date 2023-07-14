به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خداداد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه آب‌پخش اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که زن و شوهر در اخلاق و رفتار همدیگر باید در خانواده چگونه با هم رفتار کنند، الگوی آنها باید حضرت فاطمه و حضرت علی است.

وی تاکید کرد: حضرت علی و حضرت فاطمه یک الگو برای انسان در برخورد و رفتار با پدر و مادر و فرزندان هستند. در مشکلات زندگی و روزمره در نابسامانی اقتصادی که در خانواده وجود دارد حضرت علی و حضرت فاطمه می‌تواند الگوی آنها باشد.

امام جمعه آب‌پخش با اشاره به ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان ۲۶ تیر ماه به فرمان امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و در سال ۱۳۶۲ شروع به فعالیت می‌کند و بر گرفته از احکام نورانی دین است. متأسفانه بعضاً به دلیل عدم شناخت و تعمداً، شورای محترم نگهبان را زیر سوال می‌برند.

وی افزود: ۲ وظیفه اساسی برای شورای نگهبان است؛ تشخیص موافقت قوانین مجلس با قانون اساسی این قانونی که در مجلس توسط نمایندگان مردم به تصویب می‌رسد آیا این قانون با دستورات اسلام و با قانون اساسی مطابقت دارد یا خیر؟

رضایی افزود: شورای نگهبان ضامن اسلامیت قوانین است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و همچنین مطابقت با قانون اساسی و وظیفه دیگر هم تفسیر قانون اساسی که آن هم وظیفه بسیار سنگینی است.

امام جمعه آب‌پخش خطاب به استاندار بوشهر در مورد شرکت‌های تعاونی مرزنشینان اظهار داشت: تعاونی‌های مرزنشینان اگر واقعاً فعالیت صحیح و سالمی داشته باشند می‌توانند واقعاً خیلی از مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.

وی افزود: از طرف دیگر به استاندار بوشهر عرض می‌کنم بعضی از رسانه‌ها برداشت خودشان را از زبان ائمه جمعه می‌آورند و بیان می‌کنند، نسبت به نظارت و همچنین حسابرسی دقیق نسبت به عملکرد تعاونی مرزنشینان در استان بوشهر اقدام شود.

رضایی بیان داشت: ۲۰ سال از استقلال تعاونی مرزنشینان آب‌پخش می‌گذرد و هیئت مدیره‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند، ولی متأسفانه هر هیئت مدیره‌ای که آمد هیئت مدیره قبلی را متهم کرد که صندوق خالی به ما تحویل داده‌اند.

وی اضافه کرد: سرمایه این شرکت به صفر رسیده است یعنی همه اموالی که در اختیار تعاونی مرزنشینان بوده است که مال مردم بود از بین رفته و اعلام می‌شود هیچ سرمایه‌ای از مردم در این شرکت وجود ندارد.

رضایی افزود: دوره‌های مختلف چقدر از ارزهای دولتی از اموال بیت المال برای این مردم در اختیار قرار گرفته است که این هیئت مدیره‌ها بروند کار و تلاش کنند تا کمکی به زندگی مردم باشد.