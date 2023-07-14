حسن تفتیان به مدال برنز رسید/ فرزانه فصیحی مدال نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در بانکوک تایلند آغاز شده و تا ۲۵ تیر ادامه خواهد داشت. در ادامه سومین روز از این رقابت‌ها، عصر امروز جمعه ۲۳ تیرماه سه نماینده کشورمان که جواز حضور در مرحله فینال را کسب کرده بودند به مصاف رقبا رفتند.

در جریان برگزاری مرحله نهایی رقابت ماده ۱۰۰ متر مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا حسن تفتیان دونده دوهای سرعت تیم ملی کشورمان موفق شد در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گیرد و مدال برنز را از آن خود کند. تفتیان موفق شد با ثبت زمان .۱۰.۲۳ ثانیه در جایگاه سوم قرار گیرد و سومین مدال تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات را کسب نماید. در این رقابت ورزشکار ژاپنی با ثبت زمان ۱۰.۰۲ قهرمان شد و دونده کشور عربستان نیز با ثبت حد نصاب ۱۰.۱۹ ثانیه نایب قهرمان شد.

در فینال مسابقات دوی ۱۰۰ متر زنان هم، فرزانه فصیحی موفق شد با ثبت زمان ۱۱.۳۹ ثانیه در جایگاه دوم قرار گیرد و دومین مدال تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات را کسب نماید. حمیده اسماعیل نژاد دیگر نماینده کشورمان در این رقابت با ثبت حد نصاب ۱۱.۴۶ ثانیه در جایگاه چهارم قرار گرفت از رسیدن به مدال این مسابقات بازماند.

در این رقابت ورزشکارسنگاپوری با ثبت زمان ۱۱.۲۰ ثانیه قهرمان شد و دونده کشور چین نیز با ثبت حد نصاب ۱۱.۴۰ ثانیه سوم شد.

تیم ملی دوومیدانی کشورمان در پایان سومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا صاحب سه مدال شامل دو نقره و یک برنز شده است.