به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان آسیا از امروز در بانکوک تایلند آغاز می‌شود. این رقابت‌ها بعد از یک دوره وقفه به دلیل بیماری همه گیر کرونا برگزار می‌شود و دوومیدانی کاران ایران در حالی راهی این رقابت‌ها شده‌اند که برخی از کارشناسان شانس این رشته را در کسب مدال در بازی‌های آسیایی کم می‌دانند.

تیم دوومیدانی ایران که به نوعی در حال پوست اندازی است با ترکیبی از ورزشکاران قدیم و جدید راهی بانکوک شده تا بتواند با یک عملکرد خوب از حیثیت خود در سالهای قبل دفاع کند.

حسن تفتیان (۱۰۰ متر)، مهدی صابری (پرتاب وزنه)، مهدی پیرجهان (۴۰۰ متر با مانع)، سبحان احمدی (۸۰۰ متر)، حسین رسولی (پرتاب دیسک)، میلاد ناصح جهانی (۲۰۰ متر) و رضا مقدم (پرتاب چکش) در بخش آقایان ترکیب تیم اعزامی را شامل می‌شوند. حمیده اسماعیل نژاد (۱۰۰ متر)، فرزانه فصیحی (۱۰۰ متر) و زهرا عرب رستمی (پرتاب چکش) هم ترکیب تیم ملی دوومیدانی کشورمان در بخش بانوان را در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا تشکیل می‌دهند.

ایران در ادوار گذشته این بازی‌ها در مجموع ۵۵ مدال شامل ۱۸ طلا، ۱۶ نقره و ۲۱ برنز کسب کرده است و بعد از کشورهای چین، هند، قزاقستان و حتی ازبکستان، تایلند، عربستان و بحرین قرار دارد. چینی‌ها با کسب ۶۵۶ مدال در این ۲۴ دوره فاتح مدال‌های دوومیدانی قاره آسیا بوده‌اند.

در این بین ایرانی‌ها در برخی مواد صاحب بیشترین مدال شده‌اند. در پرتاب دیسک بیشترین مدال‌ها توسط نمایندگان ایران کسب شده و احسان حدادی با ۶ طلا برترین ورزشکار کشورمان در ادوار مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیاست. بعد از وی تیمور غیاثی با دو طلای پرش ارتفاع دومین مرد طلایی دوومیدانی ایران در آسیاست. سجاد مرادی هم با یک طلا، ۴ نقره و یک برنز در رده بعدی قرار دارد.

مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیای تایلند در شرایطی برگزار می‌شود که چند هفته بعد مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک انجام خواهد شد و ورزشکاران به طور قطع برای کسب ورودی مسابقات جهانی و المپیک در این رویداد آماده هستند.

به غیر از ایران دوندگان کشورهای هنگ کنگ، ژاپن، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، چین و تایلند … حاضر هستند. حضور دوندگان مطرحی چون مورالی سریشانکار رکورد دار پرش طول هند، محمد زهری دونده مطرح اندونزیایی، تاناکو نوزومی از ژاپن و… سطح این رویداد را بالاتر از ادوار گذشته خواهد کرد.

در کنار برگزاری این رویداد پنجاهمین جشن سالگرد تاسیس فدراسیون دوومیدانی آسیا نیز با حضور سباستین کورییس رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی برگزار شد و افشین داوری به همراه خسرو شیری نمایندگان ایران در این رویداد حضور داشتند.

اما ایرانی‌ها در ادوار گذشته مدال‌های زیر را بدست آوردند:

۲۰۱۹ قطر: احسان حدادی (پرتاب دیسک) طلا، مهدی شیری (پرتاب دیسک) نقره

۲۰۱۷ هند: احسان حدادی (پرتاب دیسک) طلا، حسن تفتیان (۱۰۰ متر) طلا، کیهانی (۳۰۰۰ متر مانع) طلا، علی ثمری (پرتاب وزنه) طلا، مسلم نیادوست (۱۵۰۰ متر) برنز

۲۰۱۵ چین: رضا قاسمی (۱۰۰ متر) برنز، محمود صمیمی (پرتاب دیسک) برنز

۲۰۱۳ هند: کیوان قنبرزاده (پرش ارتفاع) نقره، محمد صمیمی (پرتاب دیسک) نقره، لیلا رجبی (پرتاب وزنه) نقره

۲۰۱۱ ژاپن: احسان حدادی (پرتاب دیسک) طلا، هادی سپهرزاد (دهگانه) طلا، سجاد مرادی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) نقره، لیلا رجبی (پرتاب وزنه) برنز، تیم ملی ۴ در ۴۰۰ متر برنز

۲۰۰۹ اینچئون: احسان حدادی (پرتاب دیسک) طلا، سجاد مرادی (۸۰۰ متر) طلا، هادی سپهرزاد (دهگانه) نقره، محمد صمیمی (پرتاب دیسک) نقره، لیلا رجبی (پرتاب وزنه) برنز

۲۰۰۷ اردن: احسان حدادی (پرتاب دیسک) طلا، محسن ربانی (پرش با نیزه) طلا، سجاد مرادی (۸۰۰ و۱۵۰۰ متر) نقره، هادی سپهرزاد (دهگانه) نقره، رضا بوعذار (۴۰۰ متر) نقره، محمد عاکفیان (۴۰۰ متر) برنز، عباس صمیمی (پرتاب دیسک) برنز، لیلا ابراهیمی (۳۰۰۰ متر با مانع) برنز

۲۰۰۵ گوانگژو: احسان حدادی (پرتاب دیسک) طلا، سجاد مرادی (۸۰۰ متر) برنز، روح اله عسگری (۱۱۰ متر مانع) برنز، عباس صمیمی (پرتاب دیسک) برنز

۲۰۰۳ فیلیپین: عباس صمیمی (پرتاب دیسک) نقره

۲۰۰۲ سریلانکا: عباس صمیمی (پرتاب دیسک) نقره

۲۰۰۰ جاکارتا: مهدی جلودارزاده (۸۰۰ متر) طلا، عباس صمیمی (پرتاب دیسک) نقره، حمید سجادی (۳ هزار مانع) نقره

۱۹۹۸ ژاپن: حمید سجادی (۳ هزار متر مانع) برنز

۱۹۹۵ جاکارتا: حمید سجادی (۳ هزار متر مانع) برنز

۱۹۹۳ فیلیپین: حمید سجادی (۳ هزار متر مانع) برنز، ملک شیرمرادی فر (۸۰۰ متر) برنز

۱۹۹۱ مالزی: حمید سجادی (۳ هزار متر مانع) طلا

۱۹۸۹ هند: فرامرز روستایی فر (۸۰۰ متر) طلا

۱۹۸۷ سنگاپور: منصور قربانی (پرتاب دیسک) برنز

۱۹۸۳ کویت: محمد وجدان زاده (۱۰ هزار متر) برنز

۱۹۷۵ سئول: تیمور غیاثی (پرش ارتفاع) طلا، جلال کشمیری (پرتاب دیسک) نقره

۱۹۷۳ فیلیپین: تیمور غیاثی (پرش ارتفاع) طلا، جلال کشمیری (پرتاب دیسک) طلا، محمد وجدان زاده (۳ هزار متر مانع) برنز، مریم صدارتی (پرش ارتفاع) برنز

با نگاهی به آمار مدال‌ها و رنگ آنها به نظر می‌رسد دوومیدانی ایران که در این چند سال دچار افول شده برای تکرار برخی رنگ مدال‌ها و تعدد نشان‌ها تا ایده آل خود فاصله دارد. مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در تایلند از امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در بانکوک آغاز می‌شود اما ایران در روز نخست نماینده‌ای در مواد برگزار شده نخواهد داشت.