حدادی برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده نبود/ رکوردها بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از امروز ۲۱ تیرماه در بانکوک تایلند آغاز می‌شود.

ایران با ترکیب حسن تفتیان (۱۰۰ متر)، مهدی صابری (پرتاب وزنه)، مهدی پیرجهان (۴۰۰ متر با مانع)، سبحان احمدی (۸۰۰ متر)، حسین رسولی (پرتاب دیسک)، میلاد ناصح جهانی (۲۰۰ متر) و رضا مقدم (پرتاب چکش) در بخش آقایان و حمیده اسماعیل نژاد (۱۰۰ متر)، فرزانه فصیحی (۱۰۰ متر) و زهرا عرب رستمی (پرتاب چکش) هم ترکیب تیم ملی دوومیدانی کشورمان در بخش بانوان در این رویداد شرکت کرده است.

افشین داوری (سرپرست فدراسیون دوومیدانی)، هادی سپهرزاد و جواد خسرو شیری تیم ملی دوومیدانی کشورمان را در این مسابقات همراهی کرده‌اند.

هادی سپهرزاد مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی کشورمان پیش از آغاز رقابت نمایندگان ایران در این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با بررسی استارت لیست رقابت‌ها به نظرم در این رویداد بالاترین سطح مسابقات قهرمانی آسیا را شاهد خواهیم بود. با مربیان زیادی هم صحبت شدیم. با توجه به اینکه این دیدارها بعد از چهار سال گذشت از همه گیری کووید برگزار می‌شود تمام تیم‌ها با تمام توان خود حاضر شده‌اند و به نظر می‌رسد سطح رقابت‌ها بالا بوده و تعداد نفرات هم زیاد است.

وی ادامه داد: چند هفته بعد از مسابقات قهرمانی آسیا رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار می‌شود و این دیدارها به نوعی برای دوندگان امتیازآور است. فدراسیون جهانی دوومیدانی به یکباره رکوردهای ورودی بازی‌های جهانی را بالا برده و رسیدن دوندگان آسیایی به این حد نصاب‌ها بسیار سخت است. به همین دلیل بسیاری از دوومیدانی کاران با شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که رنکینگ بالایی دارد قصد دارند با امتیاز رنکینگ جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست بیاورند.

وی در همین رابطه افزود: حتی شاهد این هستم که ورزشکاران سطح بالای آسیا هم در این مسابقات با همین هدف حاضر شده‌اند و قطعاً با حضور نامداران آسیا شاهد سطح بالایی از رقابت‌ها در این دوره خواهیم بود.

مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی کشورمان خاطرنشان کرد: برای اولین بار در طول برگزاری مسابقات پرتاب دیسک آسیا، با توجه به اینکه نفرات شرکت کننده از حد نصاب فینال یعنی ۱۲ نفر افزایش یافته است شاهد برگزاری مسابقات در دور مقدماتی هستیم. این مسئله در برخی از رشته‌های دوومیدانی در سطح آسیا مرسوم نبود اما در این دوره تعداد ورزشکاران در هر ماده بیشتر از قبل شده است.

سپهرزاد تاکید کرد: با بررسی که روی نفرات و ترکیب تیم‌ها انجام دادم به نظرم سطح این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا هم سطح بازی‌های آسیایی خواهد بود و چه بسا سطح مسابقات دوومیدانی امسال از چند دهه اخیر قاره آسیا بالاتر هم باشد و قطعاً در روزهای آینده اخبار این مسئله منتشر خواهد شد.

رکورد دار دهگانه ایران و دارنده چندین مدال طلا و نقره مسابقات قهرمانی آسیا بیان کرد: حضور نمایندگان ایران در این رقابت‌ها در فاصله چند ماه تا بازی‌های آسیایی محک جدی برای دوومیدانی کاران ما خواهد بود. بچه‌های ما شرایط خوبی دارند و با صد درصد توان خود در این رقابت‌ها حاضر هستند و امیدواریم در روزهای آینده با کسب مدال خبرهای خوبی از آنها بشنویم.

وی در مورد عدم حضور احسان حدادی دارنده شش مدال طلای پرتاب دیسک آسیا در مسابقات قهرمانی آسیا هم گفت: حدادی با نظر خودش و فدراسیون به دلیل اینکه هنوز برای شرکت در این مسابقات آماده نبود و در این مدت در مسابقه‌ای هم حاضر نبوده، در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا حاضر نشد.

بیست و پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان از ۲۱ الی ۲۵ تیرماه در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها پس از یک دوره وقفه به دلیل بیماری کرونا برگزار می‌شود. ایران در آخرین دوره برگزاری این رویداد در سال ۲۰۱۹ صاحب یک مدال طلا توسط احسان حدادی و یک نشان نقره توسط شیری در پرتاب دیسک شده بود.