به گزارش خبرگزاری مهر. هاشم داداش پور، در افتتاحیه ششمین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر کشور اظهار کرد: هدف از برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی دانشجویان، همگانی کردن ورزش و ارتقای سلامت جسمی، روحی و روانی دانشجویان است.

معاون وزیر علوم افزود: ما با برگزاری المپیادهای ورزشی و اهتمام به ورزش و تجهیز اتاق‌های تندرستی و سالن‌های ورزشی و حمایت از هر فعالیت ورزشی، به دنبال این هستیم که ورزش تبدیل به جزو جدایی ناپذیر برنامه‌های زندگی دانشجویان شود چراکه دانشجویان، اسوه و الگوی جامعه محسوب می‌شوند و این مهم می‌تواند به تمامی آحاد جامعه تسری یابد.

رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در ادامه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با رهنمودهای حکیم فرزانه انقلاب اسلامی پرشتاب‌تر از همیشه در تمامی عرصه‌ها رو به جلو در حرکت است. آینده این کشور برای تداوم رشد و توسعه، نیاز به جوانانی پرشور و سالم از نظر جسمی و روحی دارد و این موضوع با ورزش مستمر و مداوم حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از کنترل و کاهش کرونا و بازگشایی دانشگاه‌های کشور با تمام ظرفیت، موضوع ورزش را در اولویت قرار دادیم گفت: در سال گذشته ۵ المپیاد ورزشی و مسابقات ورزشی را تعریف و در استان‌های مختلف با حضور دانشجویان سراسر کشور برگزار کردیم و امسال نیز برخی از المپیادها و مسابقات ورزشی و نیز حضور در فستیوال ورزشی دانشجویان جهان در روسیه و یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین که در مردادماه برگزار می‌شود که قریب به ۲۲۰ دانشجو از ایران اعزام خواهند شد را در دستور کار داریم و امیدواریم با این برنامه‌ها، ورزش تبدیل به جزو اصلی برنامه‌ها و عادات روزمره دانشجویان شود.

معاون وزیر علوم موضوع ورزش را از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان دانست و تصریح کرد: در سال جاری در همدان نیز المپیاد دانشجویان شاهد و ایثارگر را راه اندازی کردیم. در سال آینده نیز قصد داریم لیگ ورزشی دانشجویان را در هفت رشته راه اندازی کنیم. همچنین قصد داریم فناوری را به خدمت ورزش درآوریم و ورزش‌های فناورانه را در آینده نزدیک داشته باشیم تا دانشجویانی پرتحرک، پرنشاط، فعال و کوشا داشته باشیم.

حضور هزار دانشجو از سراسر کشور در ششمین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان

مجتبی گودرزی، رئیس دانشگاه صنعتی اراک نیز، با بیان اینکه قریب به هزار دانشجو از سراسر کشور در این مسابقات شرکت دارند؛ اظهار کرد: شعار این مسابقات «دانشجوی فعال، دانشگاه پویا و جامعه سالم» است و امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای مهمانان باشیم. در این پنج روز، برنامه‌های فرهنگی مناسبی نیز تدارک دیده شده است تا این میزبانی، سالیان سال در ذهن دانشجویان باقی بماند.

ششمین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر کشور از ۲۱ تا ۲۵ تیرماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک، در هفت رشته دارت، هفت سنگ، فریزبی، هندپلو، دوچرخه سواری، طناب زنی و آمادگی جسمانی برگزار خواهد شد.

در این مراسم تمبر یادبود مسابقات نیز رونمایی شد.