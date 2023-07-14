  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۲

رئیس‌جمهور اوکراین از سوی شبکه روسی مورد تمسخر قرار گرفت+ فیلم

رئیس‌جمهور اوکراین از سوی شبکه روسی مورد تمسخر قرار گرفت+ فیلم

یک شبکه روسی در پی نشست اخیر سران اروپایی در ویلینیوس که با مشارکت رئیس‌جمهور اوکراین همراه بود، وی را مورد تمسخر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه روسیا الیوم با اشاره به ناامیدی ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از نتایج نشست اخیر ناتو و عدم تصویب جدول زمانی برای پیوستن اوکراین به ناتو، وی را با انتشار کلیپی مورد تمسخر قرار داد.

در این تصاویر زلنسکی پس از خوردن صبحانه در فکر تماس با ناتو برای بررسی موضوع پیوستن اوکراین می‌شود، اما تماس وی بدلیل خارج از پوشش بودن (کنایه به بی‌توجهی اروپایی‌ها به مطالبات اساسی اوکراینی‌ها و استفاده ابزاری از کی‌یف جهت ضربه زدن به روسیه) قطع می‌شود.

در ادامه پیامی با این عنوان که خطاب به زلنسکی نوشته شده، به چشم می‌آید «غرب تو را با وعده‌های تو خالی فریب می‌دهد، مراقب باش خفه نشوی!». در پایان این کلیپ زلنسکی با ناامیدی از اروپایی‌ها با کرملین تماس برقرار می‌کند اما تماس وی بلافاصله قطع می‌شود.

کد مطلب 5836302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها