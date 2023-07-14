به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه روسیا الیوم با اشاره به ناامیدی ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین از نتایج نشست اخیر ناتو و عدم تصویب جدول زمانی برای پیوستن اوکراین به ناتو، وی را با انتشار کلیپی مورد تمسخر قرار داد.
در این تصاویر زلنسکی پس از خوردن صبحانه در فکر تماس با ناتو برای بررسی موضوع پیوستن اوکراین میشود، اما تماس وی بدلیل خارج از پوشش بودن (کنایه به بیتوجهی اروپاییها به مطالبات اساسی اوکراینیها و استفاده ابزاری از کییف جهت ضربه زدن به روسیه) قطع میشود.
در ادامه پیامی با این عنوان که خطاب به زلنسکی نوشته شده، به چشم میآید «غرب تو را با وعدههای تو خالی فریب میدهد، مراقب باش خفه نشوی!». در پایان این کلیپ زلنسکی با ناامیدی از اروپاییها با کرملین تماس برقرار میکند اما تماس وی بلافاصله قطع میشود.
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