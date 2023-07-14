انتخاب انبارالوم به عنوان منطقه هدف آبادانی در گلستان

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت حمایت از مردم نیازمند، اظهار کرد: پس از پیگیری‌های به عمل آمده و انتقال خواسته مردم شمال استان گلستان، موافقت شد موضوع محرومیت زدایی منطقه انبار الوم و بخش وشمگیر با ارائه برنامه‌های حمایتی، از سوی بنیاد مستضعفان پوشش داده شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: واگذاری رایگان بیش از ۹ هزار اسناد مالکیت املاک علوی در سطح استان گلستان و شهرستان انبارالوم طی سال گذشته، از اقداماتی است که با نگاه حمایتی به مردم نیازمند صورت گرفته است.