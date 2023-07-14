به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مهدی‌پور بعد از ظهر جمعه در نشست با اصحاب رسانه گیلان در تالار مرکزی رشت با بیان اینکه سیاست کلی معاونت امور مطبوعاتی ارتقای کیفی و محتوایی رسانه‌ها است اظهار کرد: حمایت، نظارت و هدایت تکلیف قانونی وزارت ارشاد است و تلاش داریم این سه مورد را به هم نزدیک کنیم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع ‏رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬ با اشاره به اینکه کشور نیازمند فضای حمایتی رسانه‌ها است افزود: افکار عمومی و سرمایه انسانی کشور مورد هجوم قرار گرفته و اگر قرار باشد رسانه احساس ضعف کند ضرر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه افق ما در استان باید ارتقا یابد تصریح کرد: نیازمند جلوه جدید برای امید آفرینی هستیم و اگر قرار است مطالبه گری به سیاه نمایی تبدیل شود مورد حمایت ارشاد نیست.

مهدی‌پور با اشاره به قانون ۲ مطبوعات گفت: باید ببینیم چقدر به این قانون وفادار بوده ایم؛ مرز تعاملات ما قانون است و مجری قانون هستیم و تلاش داریم تا حد امکان فضای موضوع را پیش ببریم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع ‏رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬ با بیان اینکه رتبه‌بندی به استان‌ها واگذار شده است بیان کرد: اگر در استانی خطایی شود و این خطا در ضابطه پیگیری شود مورد حمایت ارشاد است.