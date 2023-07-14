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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۰

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

نیازمند جلوه جدید برای امید آفرینی هستیم

نیازمند جلوه جدید برای امید آفرینی هستیم

رشت- معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬ گفت: نیازمند جلوه جدید برای امید آفرینی هستیم و اگر قرار است مطالبه گری به سیاه نمایی تبدیل شود مورد حمایت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مهدی‌پور بعد از ظهر جمعه در نشست با اصحاب رسانه گیلان در تالار مرکزی رشت با بیان اینکه سیاست کلی معاونت امور مطبوعاتی ارتقای کیفی و محتوایی رسانه‌ها است اظهار کرد: حمایت، نظارت و هدایت تکلیف قانونی وزارت ارشاد است و تلاش داریم این سه مورد را به هم نزدیک کنیم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع ‏رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬ با اشاره به اینکه کشور نیازمند فضای حمایتی رسانه‌ها است افزود: افکار عمومی و سرمایه انسانی کشور مورد هجوم قرار گرفته و اگر قرار باشد رسانه احساس ضعف کند ضرر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه افق ما در استان باید ارتقا یابد تصریح کرد: نیازمند جلوه جدید برای امید آفرینی هستیم و اگر قرار است مطالبه گری به سیاه نمایی تبدیل شود مورد حمایت ارشاد نیست.

مهدی‌پور با اشاره به قانون ۲ مطبوعات گفت: باید ببینیم چقدر به این قانون وفادار بوده ایم؛ مرز تعاملات ما قانون است و مجری قانون هستیم و تلاش داریم تا حد امکان فضای موضوع را پیش ببریم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع ‏رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‬ با بیان اینکه رتبه‌بندی به استان‌ها واگذار شده است بیان کرد: اگر در استانی خطایی شود و این خطا در ضابطه پیگیری شود مورد حمایت ارشاد است.

کد مطلب 5836337

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