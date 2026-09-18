به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله ولدی عصر امرز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغههای عمومی شهروندان و سخنان امام جمعه بروجرد درباره ضرورت نظارت بیشتر بر بازار و اصناف، اظهار داشت: نشست فوقالعاده تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان، فردا شنبه ۲۸ شهریورماه برگزار میشود.
وی ضمن قدردانی از رهنمودهای امام جمعه بروجرد افزود: سخنان و دغدغههای مطرحشده در خصوص وضعیت بازار و اصناف، به عنوان یک مطالبه عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش میشود با حضور مدیران و دستگاههای مرتبط، چالشهای موجود بررسی و برای رفع مشکلات تصمیمگیری شود.
تأکید بر تشدید نظارت بر بازار و اصناف
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد با اشاره به فعالیت کمیتههای نظارت و کنترل بازار و اصناف در این شهرستان تصریح کرد: کمیتههای نظارت و کنترل بازار و اصناف بروجرد فعال هستند، اما با توجه به وضعیت موجود و افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، لازم است با همکاری و هماهنگی بینبخشی، اقدامات نظارتی بیش از پیش تقویت شود.
ولدی ادامه داد: دستگاههای متولی نیز باید با توجه به رهنمودهای امام جمعه بروجرد و در راستای خدمت به شهروندان، با جدیت پای کار باشند و برای ساماندهی وضعیت موجود و رفع مشکلات تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد نیز با تمام توان برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات شهرستان در حوزههای مختلف تلاش خواهد کرد.
نظارت بر توزیع آرد و کیفیت نان
فرماندار ویژه بروجرد در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع آرد و پخت نان در شهرستان گفت: شورای آرد و نان شهرستان با هدف تأمین و توزیع دقیق آرد و همچنین نظارت بر کیفیت نان در واحدهای نانوایی سطح شهرستان در حال فعالیت است.
ولدی افزود: موضوع تأمین و توزیع آرد و کیفیت نان از جمله مسائل مورد توجه مدیریت شهرستان است و در نشست شورای آرد و نان، موضوعات مرتبط با این حوزه بررسی و برای بهبود روند موجود تصمیمگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاههای متولی و تشدید نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی، اصناف، آرد و نان میتواند در پاسخ به مطالبات شهروندان و ساماندهی بهتر وضعیت بازار شهرستان مؤثر باشد.
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