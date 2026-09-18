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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

مربی تراکتور جدا شد

مربی تراکتور جدا شد

دستیار جواد نکونام از کادرفنی تیم فوتبال تراکتور جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال امیدیان مربی تیم فوتبال تراکتور با انتشار متنی جدایی خود از این تیم را اعلام کرد.

امیدیان در متن خود نوشت: «از مجموعه بزرگ تراکتور و همین طور آقایان محمد ربیعی و جواد نکونام عزیز بابت اعتمادی که در این مدت به من داشتند، صمیمانه تشکر میکنم.

بعد از تغییر کادر فنی و با توجه به قرارداد و درخواستی که از سوی باشگاه بزرگ تراکتور داشتم تصمیم گرفتم در کنار تیم بمانم تا کادر جدید کامل شود. در این مدت هم تمام توان تجربه و داشته هایم را برای کمک به تیم و مجموعه تراکتور به کار گرفتم.

اما حالا بعد از بررسی شرایط و با احترام به مجموعه تراکتور ماموریت من هم به پایان میرسد چراکه ادامه همکاری در شرایط فعلی با مسیر حرفه ای و اهدافی که برای آینده مربیگری خود در نظر دارم متفاوت است.

برای باشگاه بزرگ تراکتور مدیریت محترم کادر فنی بازیکنان و به ویژه هواداران پرشور این تیم که طی ماههای اخیر محبت زیادی داشتند از صمیم قلب آرزوی موفقیت و سربلندی در ادامه مسیر دارم.»

مربی تراکتور جدا شد

کد مطلب 6950485

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 1
      پاسخ
      برایم سوال شده آخه چرا بعد از رفتن و جدای از یک تیم اینقدر تشکر هم میکنند. اگه اینقدر خوبه که چرا رفتی؟

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