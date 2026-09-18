مربی تراکتور جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال امیدیان مربی تیم فوتبال تراکتور با انتشار متنی جدایی خود از این تیم را اعلام کرد.

امیدیان در متن خود نوشت: «از مجموعه بزرگ تراکتور و همین طور آقایان محمد ربیعی و جواد نکونام عزیز بابت اعتمادی که در این مدت به من داشتند، صمیمانه تشکر میکنم.



بعد از تغییر کادر فنی و با توجه به قرارداد و درخواستی که از سوی باشگاه بزرگ تراکتور داشتم تصمیم گرفتم در کنار تیم بمانم تا کادر جدید کامل شود. در این مدت هم تمام توان تجربه و داشته هایم را برای کمک به تیم و مجموعه تراکتور به کار گرفتم.



اما حالا بعد از بررسی شرایط و با احترام به مجموعه تراکتور ماموریت من هم به پایان میرسد چراکه ادامه همکاری در شرایط فعلی با مسیر حرفه ای و اهدافی که برای آینده مربیگری خود در نظر دارم متفاوت است.



برای باشگاه بزرگ تراکتور مدیریت محترم کادر فنی بازیکنان و به ویژه هواداران پرشور این تیم که طی ماههای اخیر محبت زیادی داشتند از صمیم قلب آرزوی موفقیت و سربلندی در ادامه مسیر دارم.»

