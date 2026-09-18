بیژن محمودی در حاشیه چهارمین جشنواره انگور شهرستان مشگین‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان مشگین‌شهر از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تولید انگور برخوردار است و امسال از سطح ۲۲ هزار هکتار اراضی اختصاص‌یافته به تاکستان‌ها، بیش از ۴۳ هزار تن محصول انگور برداشت شده است.

وی با اشاره به تنوع ارقام انگور در شهرستان افزود: بیش از ۱۶ نوع ژنوتیپ انگور در مشگین‌شهر وجود دارد و علاوه بر ارقام بومی، ژنوتیپ‌های غیربومی و برخی ارقام خارجی نیز در شهرستان کشت می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی مشگین‌شهر هدف از برگزاری جشنواره انگور را معرفی ظرفیت‌های تولید این محصول عنوان کرد و گفت: برگزاری این رویداد فرصتی است تا مردم با ظرفیت‌ها و تنوع انگور شهرستان بیشتر آشنا شوند و از سوی دیگر، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این بخش فراهم شود.

محمودی ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما این است که ظرفیت تولید انگور مشگین‌شهر به سرمایه‌گذاران معرفی شود تا با ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی، محصولات متنوعی از انگور تولید شود.

وی با بیان اینکه خام‌فروشی یکی از چالش‌های بخش کشاورزی است، تصریح کرد: اگر بتوانیم صنایع تبدیلی و فرآوری مرتبط با انگور را در شهرستان توسعه دهیم، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده محصول به جای خروج از چرخه تولید، نصیب کشاورزان خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: ایجاد واحدهای فرآوری می‌تواند زمینه تولید انواع محصولات جانبی انگور را فراهم کرده و ضمن ایجاد اشتغال، بازارهای جدیدی برای تولیدات کشاورزان ایجاد کند.

معرفی توانمندی‌های کشاورزی مشگین‌شهر، شناسایی سرمایه‌گذاران

محمودی همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های انگور شهرستان در سطح منطقه‌ای و ملی تأکید کرد و گفت: جشنواره انگور می‌تواند بستری برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی مشگین‌شهر، شناسایی سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه برای توسعه زنجیره تولید، فرآوری و عرضه این محصول باشد.

وی افزود: تنوع ارقام و ظرفیت تولید موجود نشان می‌دهد که انگور می‌تواند یکی از محصولات مهم اقتصادی شهرستان باشد و با برنامه‌ریزی مناسب، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از تولیدکنندگان، درآمد حاصل از این محصول برای کشاورزان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره انگور مشگین‌شهر با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و اقتصادی منطقه و ایجاد زمینه برای توسعه فرآوری محصولات انگور در شهر لاهرود برگزار شد.