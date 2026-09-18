به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز جمعه در جریان بازدید از پروژه باغموزه دفاع مقدس خوزستان که با حضور احمدرضا درویش از کارگردانان شاخص سینمای کشور انجام شد، اظهار کرد: روایت دفاع مقدس تنها روایت یک مقطع تاریخی نیست بلکه بخشی از هویت ملی کشور محسوب میشود و باید با زبان هنر به تصویر کشیده شود.
وی با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی این طرح فرهنگی افزود: تلاش میشود با همافزایی دستگاههای متولی، موانع موجود برطرف شده و فاز نخست این مجموعه در موعد مقرر و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در ۳۱ شهریورماه به بهرهبرداری برسد.
استاندار خوزستان بر استمرار پیگیریها تا تکمیل نهایی این مرکز تاکید و تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای تبیین نقش ماندگار مردم خوزستان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بهره برد.
در این بازدید پیرامون ظرفیتهای سینمایی و چندرسانهای باغموزه دفاع مقدس خوزستان و راهکارهای ارتقای کیفی بازنمایی تاریخ مقاومت گفتگو و تبادل نظر شد.
نظر شما