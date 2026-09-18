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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

سردار حسن‌زاده: تجمعات شبانه تا مایوس‌شدن دشمن ادامه دارد

سردار حسن‌زاده: تجمعات شبانه تا مایوس‌شدن دشمن ادامه دارد

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ گفت: تجمعات شبانه تا زمانی ادامه دارد که مردم با اراده خود دشمن را مأیوس کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که تجمعات شبانه تا چه زمانی ادامه خواهند داشت، اظهار کرد: تا هر وقت مردم اراده کنند و دشمن مأیوس شود.

وی در تکمیل سخنان خود با اشاره به فرمایش از امام شهید گفت: امام شهید فرمودند بعضی‌ها سؤال می‌کنند دشمنان تا کی به دشمنی خود ادامه می‌دهند؟ ایشان گفتند تا زمانی که مأیوس شوند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در پایان بیان کرد: در همین رابطه مردم ما بااراده خودشان دشمن را مأیوس خواهند کرد.

گفتنی است تجمعات شبانه در سراسر ایران از مرز ۲۰۰ شب عبور کرده است و به گفته مسئولان کماکان برقرار است. خواست اصلی مردم در این تجمعات که با هدف حمایت از ایران مقابل دشمن شکل گرفته است، انتقام آقای شهید ایران از دشمن آمریکایی-صهیونی است.

کد مطلب 6950875

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا یا اسراییل؟ آمریکا کنار بره ، اون اسراییل ول نمیکنه، اون رو باید دریابید که باز حمله نکنه.

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