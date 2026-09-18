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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ اعلام شد

نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ اعلام شد

نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدول منتشرشده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی روزانه (مجردی) با توجه به تعداد نفرات اتاق و سطح خوابگاه تعیین شده است.

جزئیات نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌ها

مطابق جدول اعلام‌شده، نرخ اجاره‌بها برای خوابگاه‌های روزانه (مجردی) به شرح زیر است:

اتاق‌های یک و دو نفره: از ۱۹ تا ۲۳ میلیون ریال، بر اساس سطح خوابگاه.

اتاق‌های سه و چهار نفره: از ۱۵ تا ۱۸ میلیون ریال.

اتاق‌های پنج و شش نفره: از ۱۳ تا ۱۶ میلیون ریال.

اتاق‌های هفت و هشت نفره: از ۱۱ تا ۱۴ میلیون ریال.

اتاق‌های ۹ نفره و بیشتر: از ۹.۵ تا ۱۱.۵ میلیون ریال.

در بخش خوابگاه‌های روزانه (متأهلی) نیز مبلغ اجاره‌بها ۹ میلیون ریال در جدول درج شده است.

نحوه محاسبه و دریافت اجاره‌بها

بر اساس توضیحات درج‌شده در اطلاعیه، اجاره‌بهای خوابگاه‌ها در هر نیمسال به‌صورت ترمی (۴.۵ ماهه) محاسبه و دریافت می‌شود.

همچنین، نرخ اجاره‌بهای سایر دانشجویان بر اساس دستورالعمل اخذ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی تعیین خواهد شد.

نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ اعلام شد

کد مطلب 6950504
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      21 2
      پاسخ
      درس خواندن برای اقشار ضعیف دارد غیر ممکن می‌شود قدیم تمام این هزینه‌ها جمع و نهایتاً پس از اتمام تحصیل با زمان تنفس اقساط می‌شد. اما اکنون ترم به ترم با دانشجو تسویه می‌شود و اگر پرداخت نشود عموما اجازه انتخاب واحد به دانشجو داده نمی‌شود. یادمان هست قدیم اقلامی برای کمک به دانشجو داده می‌شد اکنون خبری نیست قدیم در مدارس حداقل دفتر و مدادی به دانش‌آموزان می دادند اکنون فقط طلب وجه می‌کنند این دانش‌آموزان و دانشجویان از قدیمی‌تر ها این تسهیلات را می‌شنوند و در نهایت نفرت است که می‌ماند
      • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
        14 4
        نیازی به درس خواندن نیست، بروید یک مهارت یاد بگیرید نهایت در دو ماه به جای تلف کردن چند سال از عمرتان و درامدتان 10 برابر خواهد بود!
    • دوستدار وطن IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 1
      پاسخ
      سلام وعرض ادب، در گذشته تحصیل تا هر مقطعی حتی بورسیه به خارج کشور و درمان رایگان بوده و جالب‌تر اینکه تمام امکانات و حتی حقوق هم داشتند

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