به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدول منتشرشده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی روزانه (مجردی) با توجه به تعداد نفرات اتاق و سطح خوابگاه تعیین شده است.

جزئیات نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌ها

مطابق جدول اعلام‌شده، نرخ اجاره‌بها برای خوابگاه‌های روزانه (مجردی) به شرح زیر است:

اتاق‌های یک و دو نفره: از ۱۹ تا ۲۳ میلیون ریال، بر اساس سطح خوابگاه.

اتاق‌های سه و چهار نفره: از ۱۵ تا ۱۸ میلیون ریال.

اتاق‌های پنج و شش نفره: از ۱۳ تا ۱۶ میلیون ریال.

اتاق‌های هفت و هشت نفره: از ۱۱ تا ۱۴ میلیون ریال.

اتاق‌های ۹ نفره و بیشتر: از ۹.۵ تا ۱۱.۵ میلیون ریال.

در بخش خوابگاه‌های روزانه (متأهلی) نیز مبلغ اجاره‌بها ۹ میلیون ریال در جدول درج شده است.

نحوه محاسبه و دریافت اجاره‌بها

بر اساس توضیحات درج‌شده در اطلاعیه، اجاره‌بهای خوابگاه‌ها در هر نیمسال به‌صورت ترمی (۴.۵ ماهه) محاسبه و دریافت می‌شود.

همچنین، نرخ اجاره‌بهای سایر دانشجویان بر اساس دستورالعمل اخذ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی تعیین خواهد شد.