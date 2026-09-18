به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدول منتشرشده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، نرخ اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی روزانه (مجردی) با توجه به تعداد نفرات اتاق و سطح خوابگاه تعیین شده است.
جزئیات نرخ اجارهبهای خوابگاهها
مطابق جدول اعلامشده، نرخ اجارهبها برای خوابگاههای روزانه (مجردی) به شرح زیر است:
اتاقهای یک و دو نفره: از ۱۹ تا ۲۳ میلیون ریال، بر اساس سطح خوابگاه.
اتاقهای سه و چهار نفره: از ۱۵ تا ۱۸ میلیون ریال.
اتاقهای پنج و شش نفره: از ۱۳ تا ۱۶ میلیون ریال.
اتاقهای هفت و هشت نفره: از ۱۱ تا ۱۴ میلیون ریال.
اتاقهای ۹ نفره و بیشتر: از ۹.۵ تا ۱۱.۵ میلیون ریال.
در بخش خوابگاههای روزانه (متأهلی) نیز مبلغ اجارهبها ۹ میلیون ریال در جدول درج شده است.
نحوه محاسبه و دریافت اجارهبها
بر اساس توضیحات درجشده در اطلاعیه، اجارهبهای خوابگاهها در هر نیمسال بهصورت ترمی (۴.۵ ماهه) محاسبه و دریافت میشود.
همچنین، نرخ اجارهبهای سایر دانشجویان بر اساس دستورالعمل اخذ اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی تعیین خواهد شد.
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