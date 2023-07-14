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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های غرب سوریه+ تصاویر

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های غرب سوریه+ تصاویر

منابع محلی از آتش سوزی گسترده در مناطق جنگلی استان حماه در غرب سوریه خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، امروز جمعه آتش سوزی گسترده‌ای در مناطق مختلفی از حومه استان حماه در غرب سوریه رخ داد.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های غرب سوریه+ تصاویر

این آتش سوزی در مناطق جنگلی به سرعت در حال گسترش بود که با اعزام نیروهای آتش نشانی، عملیات مهار آن از ساعاتی پیش آغاز شده است.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های غرب سوریه+ تصاویر

بنابراین گزارش، شدت گرما و وزیدن باد شدید بر توسعه دامنه حریق در این مناطق جنگلی افزوده است و طی آن بسیاری از درختان بلوط در اثر این آتش سوزی، از بین رفته اند.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های غرب سوریه+ تصاویر

در پی تشدید دامنه‌های این آتش سوزی گروه‌های آتش نشانی علاوه بر استان حماه، از دو استان مجاور آن حمص و طرطوس نیز به محل حادثه اعزام شده و در حال کمک برای اطفای حریق هستند.

کد مطلب 5836375

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