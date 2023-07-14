به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، امروز جمعه آتش سوزی گسترده‌ای در مناطق مختلفی از حومه استان حماه در غرب سوریه رخ داد.

این آتش سوزی در مناطق جنگلی به سرعت در حال گسترش بود که با اعزام نیروهای آتش نشانی، عملیات مهار آن از ساعاتی پیش آغاز شده است.

بنابراین گزارش، شدت گرما و وزیدن باد شدید بر توسعه دامنه حریق در این مناطق جنگلی افزوده است و طی آن بسیاری از درختان بلوط در اثر این آتش سوزی، از بین رفته اند.

در پی تشدید دامنه‌های این آتش سوزی گروه‌های آتش نشانی علاوه بر استان حماه، از دو استان مجاور آن حمص و طرطوس نیز به محل حادثه اعزام شده و در حال کمک برای اطفای حریق هستند.