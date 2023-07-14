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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۱

جمعه شب صورت گرفت؛

آغاز به کار اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی «زیویه» در سقز

آغاز به کار اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی «زیویه» در سقز

سقز- اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی «زیویه» با حضور هنرمندان شهرهای مختلف استان و چند گروه مهمان از اقلیم کردستان عراق در سقز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در دو بخش تئاتر خیابانی و آئین‌های نمایشی برگزار می‌شود و هر دو بخش جشنواره به صورت رقابتی بوده و نفرات برتر توسط هیئت داوران معرفی خواهند شد.

«که ژوان» از دهگلان، «ژاکاو» از دانشگاه علمی کاربردی سقز، «ئه سمه ر و شاهو» از کامیاران، «ازدواج قدیم» و جدید کاری مشترک از سقز و کرکوک اقلیم کردستان، «حق نفس» از سقز، «نامه های دریا» از اقیلم کردستان، «خودتون قضاوت کنید» از سنندج، «ئه وین» از سنندج، «روز تولد من» از سقز، «یک ونیم متر» از سقز، «خه لاتی سنه» از سنندج، «زندگی من» از بانه، «که ژال» از سقز، «دوستی ژینگه» از اقلیم کردستان و «جهانگردان بینوا» از مریوان گروه‌های راه یافته به این جشنواره هستند.

مراسم اختتامیه این رویداد هنری ۲۵ تیرماه در شهرستان سقز با حضور متولیان حوزه فرهنگ و هنر استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5836407

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