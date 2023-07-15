ابراز آمادگی پکن برای همکاری با سئول درراستای احیای اعتماد متقابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وانگ یی، رئیس کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین می‌گوید که روابط فعلی این کشور و کره جنوبی با منافع طرفین همخوانی نداشته و پکن آماده است تا در راستای تقویت همکاری و احیای اعتماد متقابل با سئول همکاری کند.

وانگ در دیدار با پارک جین، وزیر خارجه کره جنوبی در حاشیه اجلاس آسه‌آن در جاکارتا گفت: آماده‌ایم تا براساس احترام متقابل به منظور تقویت تعامل، احیای اعتماد متقابل و کمک به بازگرداندن مشارکت راهبردی چین و کره جنوبی به مسیر سالم و توسعه پایدار، با کره جنوبی همکاری کنیم.

دیپلمات ارشد چینی همچنین تاکید کرد که روابط چین-کره جنوبی به‌تازگی با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده که با منافع بنیادین و درازمدت مردم دو کشور، انطباق ندارد.

وی افزود: روابط چین و کره جنوبی می‌تواند و باید از توسعه پایدار و بلندمدت برخوردار باشد.

وانگ یی همچنین ابراز امیدواری کرد که سئول به اصل «چین واحد» در مساله تایوان، پایبند باشد. پارک نیز در سوی مقابل، تاکید کرد که توسعه روابط چین و کره جنوبی در جهت منافع مشترک دو طرف بوده و به صلح و ثبات منطقه نیر کمک خواهد کرد.

پارگ گفت: جمهوری کره همواره به اصل چین واحد پایبند بوده و موضعش تغییر نکرده است. ما تمایل داریم تا به منظور تعمیق تعاملات و روابط در حوزه‌های مختلف بین دو کشور و برمبنای اصول احترام و منافع متقابل، همکاری کنیم.

وزارت خارجه چین همچنین اعلام کرده است که طرفین در این دیدار، درباره شبه‌جزیره کره و سایر مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند.