برنامه های استراتژیک و ملی هوافضا تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رهایی امروز در همایش هفته جهانی هوا فضا با بیان اینکه جذب فارغ التحصیلان این رشته موجب تشویق و توسعه هوا و فضا می شود از این رو با تدوین برنامه های ملی و استراتژیک در این زمینه می توان از این پتانسیل استفاده کرد.

رهایی افزود: در حال حاضر تدوین این برنامه توسط علاقه مندان و متخصصان این صنعت آغاز شده است.

رئیس دانشگاه امیر کبیر موفقیت این برنامه را در گرو همکاری ارزشمند میان مراکز علمی و تحقیقاتی از یک سو و صنعتگران و مدیران کشور از طرف دیگر دانست و ادامه داد: تربیت نیروی انسانی به دانشگاه ها محول شده است که در طی 5/2 دهه بعد از انقلاب مراکز علمی و تحقیقاتی اقدامات مناسبی را انجام داده اند.

وی به برنامه های دراز مدت در زمینه صنایع مرتبط با هوا فضا در دانشگاهها اشاره کرد و افزود: در دانشگاه امیر کبیر دانشکده هوافضا ایجاد شده و با جذب دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام فعالیتهای تیمی و گروهی سعی کرده تا نیازهای بخش صنعت را مرتفع سازد.

رهایی به اختراع این دانشکده در زمینه ساخت ابرکامپیوترها پرداخت و اظهار داشت: در طی یکسال و نیم کار و مطالعه این دانشگاه توانست ابر کامپیوترهایی در زمینه پیش بینی هواشناسی را اختراع کند.