اسناد اراضی مورد نیاز برای طرح جهش مسکن در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر اظهار داشت: در راستای قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته ۳۶۶ سند مالکیت برای اراضی استان به مساحت ۳۱۲ هکتار صادر شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر اضافه کرد: طی چهار ماهه ابتدایی امسال نیز ۲۶ سند مالکیت برای حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی استان به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: با تلاش کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مشکلی بابت اسناد مالکیت قانون جهش تولید مسکن وجود ندارد.

مهرانگیز افزود: در راستای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان درخواست سند مالکیت قطعه زمینی به مساحت ۱۴۳ هکتار را داشت که با تلاش جهادی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در کوتاه‌ترین زمان این سند آماده و به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.

وی بیان کرد: در اسناد حدنگاری موقعیت زمین به‌طور دقیق با مشخصات کامل حدود ثبت که باعث کاهش شکل‌گیری و ورود پرونده‌ها ملکی به دستگاه قضائی می‌شود.