نوسازی و بهسازی شبکه آبرسانی در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایزوله سازی خط انتقال «چاهبردی» با نصب و راه اندازی یک عدد شیر با هدف تقویت فشار آب در مناطق شهر گناوه از جمله خیابان حرم به حرم و خیابان فضیلت این شهر انجام شد.

سرپرست امور آبفا شهرستان گناوه گفت: این عملیات با تلاش پرسنل اتفاقات شبکه آب این امور، در کمترین زمان ممکن انجام گرفت و فشار آب شرب مورد نیاز آن اهالی تقویت شد.

وی تصریح نمود: نوسازی، بهسازی و تعادل بخشی شبکه آبرسانی شهرستان گناوه از مهم‌ترین اهداف این امور آبفا شهرستان است و در همین راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است.