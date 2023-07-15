تاخیر آمریکا درصدور مجوز آموزش پرواز با اف-۱۶ به خلبانان اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بحبوحه هشدار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره ارسال احتمالی جنگنده اف-۱۶ از آمریکا به اوکراین، پولیتیکو در گزارشی نوشت که آمریکا برای آموزش خلبانان اوکراینی جهت پرواز با این جنگنده، هنوز به کشورهای اروپایی مجوز نداده است.

انگلیس و هلند برای نخستین بار در ماه مه، از ایجاد «ائتلاف بین‌المللی» با هدف کمک به کی‌یف برای خرید جنگنده اف-۱۶ و آموزش خلبانان اوکراینی، خبر دادند و چند روز بعد نیز آمریکا به این ائتلاف پیوست. در مجموع ۱۱ کشور از این ابتکار حمایت کردند و انتظار می‌رود یک مرکز آموزش در رومانی برپا شود.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا درخواست انتقال دفترچه راهنما، شبیه‌ساز پرواز و سایر تجهیزات موردنیاز برای آموزش را تایید نکرده است اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد آمریکا قصد چراغ سبز دادن به کشورهای اروپایی را ندارد.

گارون گارن، سخنگوی پنتاگون گفته است که این درخواست هنوز «در حال بازنگری است.» ویلیام لاپلانت، معاون وزیر دفاع آمریکا به پولیتیکو گفته است که پنتاگون پیش از تایید انتقال «باید مطمئن شود که ما برای ترجمه دفترچه راهنما و فایل‌های اطلاعات فناوری و همچنین برنامه نگهداری آمادگی داریم.»

اوکراین در ماه‌های اخیر به دفعات از حامیان غربی‌اش خواسته بود تا برای این کشور جنگنده اف-۱۶ تامین کنند؛ جنگنده‌ای که به گفته آنها می‌تواند در مقابله با قدرت هوایی روسیه، نقشی اساسی را ایفا کند. اوایل هفته جاری، دیمیتری کولِبا، وزیر خارجه اوکراین گفت که کی‌یف می‌تواند نخستین محموله اف-۱۶ را تا اواخر مارس ۲۰۲۴ به‌کار گیرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر جنگنده اف-۱۶ به اوکراین ارسال شود، «آنها هم مثل سایر جنگ‌افزاهای غربی خواهند سوخت.»

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشوز نیز تاکید کرد که تحویل احتمالی این جنگنده به کی‌یف، اقدامی تنش‌زا بوده و مسکو به این جنگنده‌ها که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارند، به چشم تهدید هسته‌ای می‌نگرد.