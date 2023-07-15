به گزارش خبرنگار مهر، محمود حقدوست ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاطمه شفیعی از شهرستان دشتستان موفق به کسب رتبه سوم بخش خلاقیتهای دانشآموزی و در رشته مداد رنگی شد.
وی افزود: رتبه دوم در بخش ابتکارات مدرسهای کارکنان و در رشته محصولات فرهنگی به زهرا رام از معلمان شهرستان بوشهر رسید.
حقدوست با اشاره به سه رتبه کسب شده در بخش ابتکارات جامعه محور (یاریگران زندگی)، خاطرنشان کرد: کارکنان و دانشآموزان مدرسه ابتدایی ناخدا عباس شهرستان بوشهر به رتبه اول رشته اجرا و مستند سازی پروژه کوچک این جشنواره دست یافتند.
وی ادامه داد: هیئت داوران آثار ارائه شده توسط مدارس حوا و محدثه شهرستان بوشهر در رشته تدوین نیمرخ چالشها و راهکارها و ایدهها، را شایسته تقدیر معرفی کرد.
حقدوست اضافه کرد: مرحله کشوری جشنواره به میزبانی شیراز و با مشارکت هزار ۱۰۰ اثر دانش آموزی، ۳۰۰ اثر معلمان و ۲۶۸ پروژه مدرسهای برگزار شده است.
وی یادآور شد: جشنواره نوجوان در رشتههای مقاله نویسی، ایدهنویسی، روایت گری، عکاسی، روزنامهدیواری، نرم افزار چند رسانهای، موشنگرافی، بازیهای رایانهای، خلق کاراکتر، فیلم کوتاه پویانمایی، فیلم داستانی، تئاتر ونمایش صحنهای، نقاشی در گرایشهای پاستل، مدادرنگی، گواش، آبرنگ، رنگ روغن، گرافیک، تصویر سازی و پوستر سازی، انشا، منابع آموزشی وکمک آموزشی، محصولات فرهنگی، طرح درس، برنامه عملیاتی مدارس، اقدام پژوهی، پروژه ابتکاری مدارس، مداخلات مورد، ابتکارات کارشناسان ستادی، ابتکارات جامعه محور، پروژه یاریگران زندگی اجرا شده است.
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