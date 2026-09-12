فرزندان یمن، فاتحان دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: یمنیهای سلحشور جهان را شگفتزده کردهاند؛ آنان با پیشروی برقآسا به کرانه تنگه بابالمندب رسیدهاند و نیروهای سعودی و اماراتی را به هزیمت کشاندند. روز گذشته نیروهای یمنی با آزادسازی جزیره میون از دست مزدوران سعودی و تثبیت تسلط بر جزایر زقر و حنیش بزرگ و کوچک به عملیاتهای خود ادامه دادند. با تسلط نیروهای یمنی بر این جزایر در تنگه بابالمندب، کنترل یمن بر این آبراه استراتژیک جهان که ۱۰ درصد انرژی جهان از آن عبور میکند، تکمیل شد.
آنچه طی روزهای اخیر در کرانههای بابالمندب رقم خورد، نه صرفا یک پیروزی نظامی، که شکستی راهبردی برای کارگزاران منطقهای غرب بود؛ چرا که یمن قهرمان با تثبیت حضور خود در این گلوگاه حیاتی، نبض جریان انرژی جهان را در دست گرفته و موازنه وحشت را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده است. تصرف جزیره میون و تسلط کامل بر معبر آبی بابالمندب، خط بطلانی بود بر افسانه شکستناپذیری نیروهای ائتلاف به سرکردگی سعودی و آمریکاییها؛ اکنون یمنیهای سلحشور با اتکا به دانش بومی و نبوغ نظامی خویش، ثابت کردهاند که در جغرافیای مقاومت، هیچ حصاری نمیتواند مانع اراده مللی شود که سودای آزادی و استقلال در سر دارند.
شکست حقارتبار نیروهای مزدور سعودی و اماراتی در برابر رزمندگان یمنی در پهنه جزایر استراتژیک، سرآغاز عصری نوین در امنیت خلیج عدن و دریای سرخ است؛ عصری که در آن، امنیت این آبراهه بینالمللی نه با حضور ناوگانهای فرامنطقهای، بلکه با اقتدار بومی فرزندان یمن عزیز تضمین خواهد شد. این پیشروی برقآسا در کرانههای بابالمندب، لرزه بر اندام اتاقهای فکر صهیونیستی و حامیان غربیشان انداخته است؛ چرا که آنان نیک میدانند تسلط یمن بر جزایر حنیش و زقر، تنها یک جابهجایی نظامی نیست، بلکه تثبیت یک قدرت بازدارنده جدید است که معادلات انرژی و امنیت بینالملل را به نفع گفتمان ضدسلطه دگرگون خواهد ساخت.
تسلط کامل ارتش یمن بر بابالمندب
با کنترل جزیره راهبردی میون که به عنوان نقطه بازرسی دقیق در وسط تنگه بابالمندب شناخته میشود، این آبراه حیاتی به طور ۱۰۰ درصد تحت کنترل نیروهای صنعا درآمد. خبرگزاری فرانسه روز گذشته به نقل از یک مقام رسمی دولت یمن گزارش داد که نیروهای یمنی توانستهاند جزیره میون را به کنترل خود درآورند و با این اقدام، تسلط بر تنگه راهبردی بابالمندب را تکمیل کنند. این تحول پس از آن رخ داد که نیروهای ارتش یمن طی روزهای اخیر شهر بندری المخا را نیز تصرف کردند و نیروهای دولت مستعفی به سمت جنوب و شهر ذوباب عقبنشینی کردند.
وحشت ترامپ از انصارالله
روز گذشته رسانه آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، خواست با توجه به تسلط انصارالله در دریای سرخ، به یمنیها حمله کند، اما ترامپ این درخواست را رد کرد. بر اساس این گزارش، درخواست محمدبن سلمان در ارتباط با ادعای تهدید موجود در دریای سرخ مطرح شد. با این حال، رئیسجمهوری آمریکا با انجام حمله علیه یمنیها موافقت نکرد. آکسیوس همچنین به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ برنامهای برای مداخله مستقیم علیه حوثیها ندارد.
هشدار یمن به عربستان: هر حملهای پاسخ متقابل به همراه دارد
حزامالاسد، از مقامات ارشد انصارالله یمن، در واکنش به تهدیدهای اخیر عربستان هشدار داد که در چارچوب معادله تشدید در برابر تشدید، هرگونه حمله و هدف قرار دادن زیرساختها، فرودگاهها یا بنادر در مناطق المخا، ذوباب، جزیره میون و سایر نقاط یمن از سوی رژیم متجاوز سعودی، با واکنشی مشابه و پاسخ متقابل روبهرو خواهد شد. این هشدار در پی آن مطرح میشود که نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته با فتوحات گسترده در ساحل غربی، کنترل شهرها و بنادر راهبردی از جمله المخا و ذوباب را به دست گرفتند و با ورود به جزیره میون، تسلط خود بر تنگه حیاتی بابالمندب را تکمیل کردند.
در واکنش به این پیشرویها، جنگندههای عربستان سعودی حملات هوایی گستردهای را علیه مواضع نیروهای یمنی در استانهای تعز، الحدیده، الجوف و مأرب و همچنین فرودگاه المخا انجام دادهاند. انصارالله با اعلام معادله تشدید در برابر تشدید، هشدار داده است که این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند و زیرساختهای طرف سعودی نیز در تیررس قرار خواهد گرفت.
حمله موشکی مقاومت یمن به مواضع مزدوران سعودی در لحج
نیروهای مسلح یمن روز جمعه مواضع مزدوران عربستان سعودی در راسالعاره واقع در ساحل استان لحج را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. منابع یمنی تصاویری را منتشر کردند که در پی این حمله ستونهای غلیظ دود از این منطقه به آسمان برخاسته است. این حمله بخشی از دور تازه درگیریها در یمن است که در پی پیشرویهای اخیر نیروهای مسلح یمن در جبهههای ساحلی شکل گرفته است.
نیروهای مسلح یمن پس از تسلط بر شهرهای راهبردی ساحل غربی، اکنون مواضع مزدوران سعودی را در عمق خاک یمن هدف قرار میدهند. راسالعاره در استان لحج یکی از پایگاههای نیروهای وابسته به عربستان سعودی در این منطقه است که با هدف قرار گرفتن آن، حلقه محاصره این نیروها تنگتر میشود. در مقابل، عربستان با بمباران مناطقی که ارتش یمن فتح کرده، تلاش میکند پیشروی نیروهای یمنی را متوقف کند؛ بمبارانهایی که غالبا غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
بلایی که یمن بر سر ائتلاف سعودی آورد
در حالی که طی ماههای پیش با تبلیغات رسانهای گسترده پیمان دفاعی میان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با این رویکرد که حمله به هر یک از کشورها با مساعدت نظامی دو کشور دیگر مواجه میشود، شکل گرفت اما حالا تحولات جنگ یمن این معاهده نظامی را دود کرد. بیبیسی فارسی در میانه همین تحولات در حالی که پیشتر با سر و صدای خبری زیادی «پیمان مکه» را طی رپرتاژ خبری پررنگ میکرد، حالا برای عدم انجام آن بهانهتراشی میکند. این رسانه انگلیسی با طرح سوالی با این مضمون که «آیا پاکستان برای دفاع از عربستان سعودی وارد جنگ خواهد شد؟» نوشت: دولت پاکستان در موقعیت دشواری قرار گرفته است.
از یک سو، براساس توافق دفاعی مکه با عربستان سعودی و ترکیه، تعهداتی در زمینه دفاع مشترک دارد و از سوی دیگر هرگونه اقدامی در این زمینه، بالقوه میتواند پاکستان را با تنشهای داخلی مواجه کند. بر اساس پیمان مکه حمله به هر یک از این کشورها، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. این رسانه ادامه داد: در داخل پاکستان هم حمایت قابل توجهی از ایران و آرمان فلسطینیها وجود دارد و به این دلیل اقدام نظامی مستقیم پاکستان علیه حوثیهای مورد حمایت ایران میتواند پیامدهای داخلی برای دولت پاکستان به دنبال داشته باشد. بیبیسی با اشاره به ترکیه، طرف دیگر این پیماننامه دفاعی نوشت: همزمان وزارت خارجه ترکیه، عضو دیگر پیمان مکه در اطلاعیهای حملات حوثیها به عربستان را به شدت محکوم کرد. ترکیه حمایت خود را از استقلال و تمامیت ارضی عربستان اعلام کرده است. اما این کشور اشارهای به فعال کردن پیمان مکه نکرده است.
بیبیسی در توجیه سوالی که خود پرسیده، مینویسد: اما آیا پاکستان میتواند به حوثیها حمله کند؟ از لحاظ نظری پاکستان میتواند برای دفاع از عربستان وارد جنگ شود. اما توافق مکه لزوما پاکستان را ملزم به حمله مستقیم به یمن نمیکند. با توجه به ملاحظات داخلی پاکستان و تلاش این کشور برای حفظ روابط با تهران، حمله مستقیم پاکستان به مواضع حوثیها احتمالا آخرین گزینه خواهد بود، نه نخستین واکنش.
آنچه از این تحولات به خوبی مشخص است ورشکستگی دفاعی عربستان در سرمایهگذاریهای نظامی است؛ پیماننامهای که بیشتر به عنوان یک قرارداد تجاری توصیف شده تا دفاعی. همچنین در زمانی که ناتو به عنوان الگوی چنین ائتلافهایی تضعیف شده است، کارشناسان درباره اجرای چنین قراردادی ابراز تردید میکنند. عربستان پیشتر با آمریکا چنین پیمانی امضا کرده بود اما جز هزینه و پولهای از دست رفته چیزی عاید ریاض نشد. حالا تلاش دیگری در این زمینه از سوی عربستان به در بسته میخورد. جالب اینجاست که تبلیغات رسانهای این پیماننامه که علیه ایران توسط رسانههای ضد انقلاب عنوان میشد زودتر از حد تصور توسط یمن دود شد و به هوا رفت.
توطئههای سعودی که خنثی شد
اصل ماجرا در یمن زمانی آغاز شد که انبوهی از دادههای غیرقابل انکار به صنعا رسید، دادههایی که نشان میداد عربستان سعودی با هماهنگی آمریکا و بریتانیا در تدارک یک نبرد گسترده با عنوان تامین امنیت ناوبری بینالمللی در دریای سرخ با هدف ایجاد فضای گسترده برای آمریکا جهت تلاش برای اعمال نفوذ خود در بابالمندب و همچنین هموار کردن راه برای رفع اهرم بابالمندب علیه عربستان سعودی با شعلهور کردن درگیری در ساحل غربی و رسیدن از جنوب به شمال شهر حدیده است.
در آن زمان این تحلیل جاری بود که آمریکایی که خود نتوانسته در هرمز و بابالمندب دستاوردی کسب کند، اینبار با ابزار عربستان سعودی که عملا از ابتدای سال ۲۰۲۶ در استانهای غیرکنترل انصارالله برتری را نسبت به امارات به دست آورده و عملا امارات را از معادلات کنار زده است، قصد تسلط دارد. در واقع سعودی قصد داشت با این عملیات، همزمان با یک تیر، چند نشان بزند: اول: تسریع اجرای طرح آمریکایی- بریتانیایی کنترل بابالمندب و دریای سرخ که از حدود دو سال پیش و پس از ورود یمن به جبهه اسناد غزه، بحثها بر سر آن آغاز شده بود.
این عملیات در آخرین دیدار بنسلمان ولیعهد سعودی و برد کوپر، فرمانده سنتکام آمریکا نیز بحث شده بود. دوم: بهبود موضع مذاکراتی سعودی در برابر صنعا با تبدیل درگیری سعودی - یمنی به یمنی - یمنی از طریق شعلهور کردن جبهههای داخلی به عنوان یکی از معدود کارتهای باقی مانده ریاض در پرونده یمن. سوم: تحمیل اراده سیاسی ریاض بر جناحهای نظامی یمن که بسیاری از آنها برای سالیان تحت کنترل امارات بودند و اکنون به اجبار یا اختیار، در کنار سعودی قرار گرفته بودند با ایجاد اتحاد در میان آنان. با پیروزی نیروهای یمنی و ورود آنها به بابالمندب، تمامی این نقشهها خنثی شد.
نظر شما