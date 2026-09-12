به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: آنها در انتظار فرصت مناسب جهت ادامه حملات با هدف اشغال بندر استراتژیک «الحدیده» بودند. اما تنها طی چندساعت بعد، تمام تصورات اولیه وابستگان سعودی نابود شد. رزمندگان جنبش انصارالله شهر «حیس» پشت خطوط جبهه شورای رهبری ریاست‌جمهوری مستعفی را تصرف کردند و سپس با سرعت بسیار خود را به شهر کرانه‎ای «الخوخه» رساندند. تا ظهر، رزمندگان انصارالله شهر کلیدی «المخا» از مراکز اصلی جریان موسوم به «مقاومت ملی» به‌سرکردگی طارق صالح (برادرزاده علی‎ عبدالله‎صالح، دیکتاتور سابق یمن) را نیز آزاد کردند.

شکست نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی، به ‎افتضاحی ژئوپلیتیک بدل شد؛ چراکه با تصرف باقی شهرهای کرانه غربی یمن تا «العرضی» استیلای رزمندگان محور مقاومت بر عبور و مرور خطوط کشتیرانی تنگه باب ‎المندب ارتقا یافت. در اوایل ژانویه (اواخر دی‎ماه ۱۴۰۴) شورای انتقال جنوبی (STC) به‌عنوان نهادی تجزیه‎‏ طلب وابسته به امارات متحده عربی با دستگیری سران توسط شورای رهبری ریاست‌جمهوری مستعفی تحت‌الحمایه عربستان، منحل و یگان‎ های رزمی این سازمان درون صفوف دولت عدن ادغام ظاهری شد. اما برخلاف ادعاهای وابستگان سعودی مبنی ‎بر اتمام اختلافات و کنترل کامل بر نیروهای ضدانصارالله، این شکاف در اوج جنگ اخیر مجددا نمایان شد.

درهمین راستا، سرتیپ بشیر الصالح، فرمانده تیپ موسوم به دفاع میهنی تحت حمایت عربستان، طارق صالح و گردان‌های تحت حمایت آن را به خیانت متهم و اعلام کرد این نیروها با دستور پیشین شخص وی هیچ مقاومتی نکردند. یوسف علی محمد الشراجی، فرمانده شورای رهبری ریاست‌جمهوری مستعفی در جبهه تعز ضمن استعفا، خاطر نشان کرد که خیانت درون صفوف سربازان همچنین همکاری با انصارالله مانع‎ از مقابله ملموس با ابتکارات نظامی رزمندگان مقاومت اسلامی‌ یمن شده است.

عبدالخالق عبدالله، تحلیلگر نام‌آشنای اماراتی، دیروز در حساب‌ کاربری خود در ایکس با طعنه، پیشروی‌های انصارالله را نتیجه طرد ابوظبی از عرصه نبرد یمن توسط عربستان دانست. او با نمایش پیش‌شماره امارات، آمادگی مقامات کشورش برای دریافت تماس تلفنی جهت اعزام کمک را به رخ طرف سعودی کشیده است. فارغ‎ از اختلافات در سطوح فرماندهی، تصاویر متعددی از درگیری و ممانعت شبه ‎نظامیان وفادار به امارات با نیروهای درحال عقب‌نشینی شورای رهبری ریاست‌جمهوری مستعفی منتشر شد. وابستگان آلنهیان با گشودن گلوله به‎ سمت همرزمان سابق و حتی دستگیری‌شان مانع ورود آنها به شهر عدن شدند.

دست برتر مقاومت

با ورود رزمندگان انصارالله به جزایر پریم (میون)، زقر و حنیش، مقاومت یمن علاوه‎بر کنترل خط ساحلی غرب کشور، سلطه شایان توجهی بر دریای سرخ ایجاد کرده که امکان تعمیق «معادله محاصره در برابر محاصره» علیه کشتی‎ های سعودی را داد. فتوحات انصارالله محدود به جنوب غرب شبه‎ جزیره نماند و مقاومت یمن موفق شد، خطوط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان سعودی که از نزدیک شهر مدینه منوره می‌گذشت را مورد اصابت قرار دهد و آتش‌سوزی در این خطوط حدود هشت ساعت ادامه داشت و قیمت نفت برنت را به ارقام کم‎ سابقه ۱۱۰دلار رساند. در راستای همین روند، محمد الفرح، عضو شورای سیاسی انصارالله در اکانت ایکس خود تهدید کرده که در صورت ادامه دخالت عربستان سعودی در بحث عملیات ساحل غربی یمن، ترمینال نفتی رأس التنوره آرامکو هدف قرار خواهد گرفت.

توسعه سامانه‌های موشکی جدید

برخلاف تصویر برساختی رسانه‌های ضدمقاومت از رزمندگان انصارالله حول‎ محور توحش و بربریت، این جنبش در بهره‎ برداری از جدیدترین فناوری‌های نظامی‌ پیش قراول است. شرکت آمریکایی آنتروپیک اعلام کرد نیروهای مسلح یمنی کوشیده‌اند از مدل هوش مصنوعی کلود (Claude) برای ساخت نرم‌افزارهای هدایت، کنترل و ناوبری موشک‌های بالستیک خود استفاده کنند. این شرکت در گزارش ارزیابی تهدیدهای اطلاعاتی خود که روز پنجشنبه منتشر شد، بدون نام بردن مستقیم از جنبش انصارالله یمن، از شناسایی یک هسته تهدیدکننده در شمال یمن خبر داد؛ منطقه‌ای که بخش عمده آن در تصرف مقاومت اسلامی قرار دارد.

به گفته آنتروپیک، این گروه مدیریت سه برنامه توسعه تسلیحاتی را برعهده داشته است. براساس اعلام این شرکت، هسته یمنی درصدد ساخت تسلیحاتی نظیر موشک بالستیک چندمرحله‌ای، موشک‌های چندگونه‌ای و راکت هدایت‌شونده‌ای مجهز به «رایانه پرواز در رده گوشی‌های همراه تجاری» بوده است. آنتروپیک در گزارش خود آورده است: «این عوامل به جای بهره‌گیری از مهندسان نرم‌افزار، از ابزار کلود کد (Claude Code) برای توسعه نرم‌افزار هدایت، ناوبری و کنترل استفاده کرده‌اند؛ سامانه‌ای که وظیفه هدایت و حفظ ثبات پرتابه در حال پرواز را برعهده دارد.»