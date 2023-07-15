برپایی نکوداشتی برای هنرمندان گیلانی در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، دومین آئین نکوداشت هنرمندان در قالب پروژه «هفت بحر هنر» با محوریت و مقصد استان گیلان همراه با برگزاری طرح میلاد، روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه با حضور مسئولان صندوق اعتباری هنر و جمعی از مدیران محلی در تالار مرکزی شهر رشت برگزار می شود.

این برنامه در ادامه ماموریت ها و وظایف صندوق اعتباری هنر در طرح تکریم و پاسداشت اصحاب فرهنگ و هنر کشور، توجه به سیاستگذاری و افق های ترسیم شده در راستای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر مورد تأکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مردمی و ارج نهادن به تلاش ها و مجاهدت فرهنگی و هنری آن دسته از نامداران، هنرمندان و فعالان فرهنگی هنری که در جغرافیای منطقه محل زیست خود از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، برگزار می شود.

پروژه «هفت بحر هنر» خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نیز با نکوداشت چهره ماندگار خوشنویسی ایران یدالله کابلی خوانساری با عنوان «سماع در سماع» در فرهنگسرای خانواده شهر خوانسار برگزار شد.