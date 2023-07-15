رویداد سبک حجاب برتر یُمنا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۲۱ تیر ماه روز عفاف و حجاب به منظور ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و حمایت از تولید و عرضه کنندگان این حوزه، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اقدام به برگزاری رویداد بزرگ سبک حجاب برتر با عنوان یُمنا در سالن نمایشگاهی قصر شیرین کرد.

این رویداد با مشارکت مؤسسه بُشرا و حضور ۱۵۰ غرفه چادر، مانتو، روسری، شال، کیف و ملزومات حجاب و عفاف به مدت ۳ روز از ساعت ۱۲ تا ۲۲ میزبان شهروندان بود.

برگزاری کارگاه آموزشی تولید ملزومات حجاب و عفاف در سالن هویزه، اجرای برنامه‌های تئاتر خیابانی با موضوع خانواده، اجرای ویژه برنامه برای کودکان با اجرای یکی از مجریان کودک صدا و سیما، اجرای نور افشانی از جمله برنامه‌های این‌رویداد بودند.