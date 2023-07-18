به گزارش خبرگزاری مهر، محفل خاطره گویی و مراسم رونمایی از دوازده کتاب صوتی فردا چهارشنبه ۲۸ تیر در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
در این محفل سردار ایرج مسجدی و سردار حمیدرضا مقدم فر به روایت خاطرات تلخ و شیرین خود از دوران دفاع مقدس میپردازند.
برخی کتابهایی هم که در اینبرنامه رونمایی میشوند، عبارتاند از طاهر کردستان، یک عمر غریبی یک عمر بی نشانی، مردان خاکستری، جاده گیلیگادر، کاک مجید، پرواز با مین جهنده و ماه تمام که مراسم رونماییشان با حضور محسن سوهانی مدیر شبکه رادیویی نمایش همراه است.
اینبرنامه فردا چهارشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۱۰ صبح در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
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