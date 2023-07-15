تداوم چپاول نفت سوریه توسط نظامیان تروریست آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نظامیان ارتش تروریست آمریکا که مناطق نفت‌خیز شمال سوریه را اشغال کرده‌اند، همچنان چپاول نفت سوریه را در دستور کار خود دارند.

نظامیان اشغالگر آمریکایی، با همین هدف امروز شنبه نیز ۳۵ تانکر حامل نفت سرقت‌ شده از سوریه را از طریق پایانه مرزی غیرقانونی الولید در شرق حسکه به پایگاه‌های خود در شمال عراق منتقل کردند.

منابع محلی در حومه یعربیه گزارش دادند که این ۳۵ تانکر در قالب کاروانی با ۱۲۰ خودرو شامل ۶۵ خودرو باری که تجهیزات نظامی استتارشده را حمل می‌کردند و ۲۰ خودرو یخچال‌دار به پایگاه‌های ارتش آمریکا در شمال عراق منتقل شده‌اند.

به گزارش این منابع، ۴ خودرو پی‌کاپ متعلق به شبه‌نظامیان قسد (وابسته به آمریکا) نیز این کاروان بزرگ آمریکایی را جهت تأمین امنیت، همراهی می‌کرده‌اند.

گفتنی است ارتش تروریست آمریکا با اشغال غیرقانونی مناطق شمالی و شمال‌شرقی سوریه شامل استان‌های دیرالزور، حسکه و رقه، به چپاول منابع طبیعی این کشور از جمله چاه‌های نفت و گاز موجود در این مناطق ادامه می‌دهد.

این در حالی است که فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه، چندی پیش با اعلام این مطلب که زیان‌های بخش نفت و گاز سوریه در نتیجه جنگ بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ به میلیاردها دلار می‌رسد، خواهان جبران خسارت‌های وارده به سوریه شده بود.