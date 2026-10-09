به گزارش خبرنگار مهر، سه نماینده لرستان در مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که به میزبانی اردن برگزار شد، موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز برای تیم ملی ایران شدند.

سه مدال سهم نمایندگان لرستان از رقابت‌های جهانی

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی لرستان، فرنگی‌کاران پیشکسوت این استان در رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب سه مدال، در موفقیت تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران نقش داشتند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا فولادوند از دورود در گروه C موفق به کسب مدال نقره شد.

دو مدال برنز برای نمایندگان خرم‌آباد و دورود

همچنین سیاوش دوستاریان از خرم‌آباد در گروه A و داوود هداوند از دورود در گروه B، دو مدال برنز این رقابت‌ها را برای تیم ملی ایران به دست آوردند.

کارنامه تیم ملی ایران در مسابقات جهانی

تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران در پایان این مسابقات، موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و پنج مدال برنز شد.