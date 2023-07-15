بازگشایی درب اصلی پژوهشکده هنرهای سنتی

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت‌الله ضرغامی، روز شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ با حضور در پژوهشکده هنرهای سنتی از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بعد از بازدید از بخش‌های مختلف پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی دستور بازگشایی در اصلی پژوهشکده را صادر کرد.

در اصلی پژوهشکده هنرهای سنتی واقع در خیابان آزادی از سال‌های پیش مسدود شده بود که در جریان بازدید امروز وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دستور مهندس ضرغامی بازگشایی شد.

بلافاصله بعد از دستور مهندس ضرغامی با هماهنگی اداره‌کل حراست وزارت میراث‌فرهنگی، این در بازگشایی شد.

علاقه‌مندان به بازدید از کارگاه زنده و آثار موزه‌ای هنرهای سنتی می‌توانند برای ورود به پژوهشکده هنرهای سنتی از این در واقع در خیابان آزادی مراجعه کنند.