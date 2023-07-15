۵۰ درصد بازنشستگی در کشور پیش از موعد است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ نخستین جشنواره تجربه ماندگار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به هفته تأمین اجتماعی، گفت: برگزاری نخستین جشنواره تجربه ماندگار مقارن با این هفته شده است و امروز روز تکریم خانواده و تکریم بازنشستگان است.
وی با بیان اینکه جایگاه بازنشستگان باید در حکمرانی تأمین اجتماعی شفاف شود، گفت: این امر نگاه نوینی میطلبد زیرا امروز بازنشستگان سرمایههای مهم یک کشور به شمار میآید. آثار اقدامات آنها سبب رشد و اعتلا شده و این تجارب اندوخته شده ظرفیت بلافصل بدنه بازنشستگان بوده که زمینه رشد کشور محسوب میشود. بنابراین در جایی میتوانیم ارتقا پیدا کنیم که نسبت به این سرمایههای معنوی تأمل بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: هر چقدر بتوانیم جایگاه بازنشستگان را در عنصر خانواده برجسته کنیم عملکرد بهتری خواهیم داشت زیرا در فرهنگ ایرانی عنصر خانواده تمدن ساز است.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم جایگاه پیشکسوتها در خانواده با چیزی پر نمیشود و باید دانش اندوخته آنها چراغ راه باشد.
بهره مندی دوباره از تجربه بازنشستگان
موسوی در ادامه سخنان خود به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای تأمین اجتماعی استفاده مجدد از توانمندی بازنشستگان در فعالیتها بوده و برای این خدمت دوباره نیز میتوان بازنشستگی دیگر در نظر گرفت.
وی گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از بازنشستگی بیش از موعد بوده و بر اساس قانون این افراد میتوانند بازنشست شوند. اما ما پیشنهاد دادهایم از این ظرفیت در بخشهای مختلف تولید و خدمات مجدداً استفاده شود و هنگام خدمت دوم، بازنشستگی دوم با امتیازاتی دیگر در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته ۲۲۰ فرقه وام از سوی این سازمان پرداخت شد، اظهار کرد: مبلغ این وام از ۱۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسید که این دست اقدامات کارهای حداقلی در راستای تکریم بازنشستگان است.
موسوی در پایان با بیان اینکه این افراد باید در اعتلای تمدنی نقش داشته باشند، اظهار کرد: سلامت باید برای آحاد مردم تأمین شود و ضرورت دارد خدمات درمانی به سمت رایگان شدن برای این افراد حرکت کند.
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