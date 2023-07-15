به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر، بعد از ظهر شنبه در جلسه مشترک بازآفرینی پایدار شهری استان زنجان اظهار کرد: در هسته مرکزی شهر با یک مشکل جدی در حوزه ترافیک مواجه هستیم و مشاوری در زمینه ساماندهی معضل عبور و مرور در این محور در حال مطالعه است.

وی، روانسازی ترافیک را راهبرد شهرداری در سال جاری خواند و گفت: این کار مستلزم بازگشایی معابر است اما تعریض معابر اصلی موجود در هسته مرکزی شهر امکان‌پذیر نیست و چاره‌ای جز گشایش معابر فرعی نداریم.

شهردار زنجان از آماده‌سازی هفت معبر فرعی برای بازگشایی خبرداد و افزود: تلاش داریم این هفت محور را در اسرع وقت زیر بار ترافیک ببریم که برخی از آن‌ها آماده است و تملک تعداد محدودی از واحدها باقی مانده است.

وی تصریح کرد: مشکل قابل توجه در توسعه شهر زنجان این است که بعد از بزرگ شدن و گسترش شهر، مرکزیت شهر همچنان در همان بافت قبلی مانده و این موضوع مشکلات متعدد ترافیکی به بار آورده است.

فیروزفر بیان کرد: طرح بازگشایی خیابان قزلباش، ادامه خیابان ۱۱ اعتمادیه، طرح بازگشایی خیابان شیخ فضل‌الله نوری، طرح بازگشایی خیابان خواجه نصیر، تکیه آقا رحیم، بازگشایی خیابان روزبه در حوزه گونیه، طرح بازگشایی در ساماندهی خیابان بوئینی، طرح بازگشایی و ساماندهی خیابان اسماعیلی، طرح بازگشایی و ساماندهی خیابان حاج شامی از برنامه‌های در دست اقدام بازآفرینی شهرداری زنجان است.

وی با اشاره به اینکه شهر زنجان ۶ هزار و ۱۷۰ هکتار مساحت و نزدیک ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، ابراز کرد: از این میزان حدود ۷۰۰ هکتار به بافت‌های فرسوده و اسکان غیررسمی مربوط می‌شود که بیش از ۱۴۶ هزار نفر را در خود جای داده است.

شهردار زنجان با اشاره به ۴۰ هزار تن آسفالت‌ریزی و کف‌سازی معابر بافت فرسوده، تاریخی و فضاهای منتهی به بازار یادآور شد: کف‌سازی و فضاسازی بیش از ۱۵ هزار مترمربع از بازار و محدوده تاریخی با هزینه ۳۵ میلیارد تومان و تملک و احداث طرح سبزه‌میدان به مساحت ۶.۸ هکتار با هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومان از اقدامات مهم بازآفرینی شهر زنجان است.