تمرین ذهن آگاهی تسکین طولانی مدت برای استرس و افسردگی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، با تجزیه و تحلیل نتایج ۱۳ مطالعه قبلی، محققان بریتانیایی به این نتیجه رسیدند که انجام تمارین ذهن آگاهی در دوره‌های حضوری و تحت هدایت مربی با کاهش استرس و اضطراب مرتبط است.

بر اساس یادداشت‌های پیش‌زمینه این مطالعه جدید، تمارین ذهن‌آگاهی در بیش از ۶۰۰ کلاس در سراسر جهان و ۷۹ درصد از دانشکده‌های پزشکی ایالات متحده ارائه می‌شود.

«جولیتا گالانته»، یکی از نویسندگان این مطالعه و محقق فوق دکتری در دانشگاه کمبریج انگلستان، در این باره گفت: «اگرچه تحقیقات قبلی در مورد این موضوع انجام شده است، اما این بزرگترین و قابل اعتمادترین مطالعه تاکنون است که تأیید می‌کند این دوره‌ها برای افراد عادی هم مؤثر است.»

برای این مطالعه، محققان کمبریج داده‌های ۲۳۷۱ بزرگسال را که در برنامه‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی کارآزمایی شرکت داشتند، گردآوری و تجزیه و تحلیل کردند. حدود نیمی از آنها در برنامه‌هایی بودند که به مدت هشت هفته، با یک جلسه در هفته، به طول انجامید. بقیه در برنامه‌های ذهن آگاهی شرکت نکردند (گروه "کنترل").

دانشمندان دریافتند که ۱۳ درصد بیشتر شرکت‌کنندگانی که در این دوره‌ها ثبت‌نام کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل، کاهش اندک تا متوسطی را در پریشانی روانی خود مشاهده کردند.

این روزها تعداد بی‌شماری اپلیکیشن، پادکست و کتاب وجود دارد که افراد علاقه‌مند به تمرکز حواس می‌توانند از آنها برای تمرین استفاده کنند. اما گالانته گفت که آنها جایگزینی برای درمان گروهی حضوری نیستند.

گالانته گفت: «تمرین ذهن آگاهی انفرادی فواید بسیار کمتری نسبت به دوره‌های گروهی تحت رهبری مربیان دارد. بنابراین ما واقعاً نمی‌دانیم که آیا تمرین ذهن آگاهی انفرادی به طور متوسط برای افراد مفید است یا خیر.»