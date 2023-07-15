گلوله باران مناطقی از شمال عراق از سوی ارتش ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، شاهدان عینی از حمله جدید ترکیه به شمال عراق خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که حملات توپخانه ارتش ترکیه موجب آتش سوزی در مزارع و مناطق جنگلی در دو روستا از توابع العمادیه در شمال دهوک شده است.

این منابع افزودند که نیروهای ترکیه با توپخانه مناطقی را در روستاهای برجی و سرکلی هدف قرار دادند.

شاهدان عینی از ناتوانی مقامات محلی در مهار آتش سوزی خبر دادند.

لازم به ذکر است که ترکیه همواره مناطقی از شمال عراق را بمباران می‌کند و بهانه آن هم عناصر پ ک ک است.