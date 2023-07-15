فاز اول سامانه گرمسیری ۲ هزار هکتار از اراضی ایلام را آبی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر روز شنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، با اشاره به ابرپروژه سامانه گرمسیری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت در استان ایلام، خاطرنشان کرد: برای این ابرپروژه که ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تاکنون حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: برای تکمیل کل پروژه سامانه گرمسیری، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است که در صورت بهره‌برداری، ۱۸ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی آب‌رسانی می‌شوند.

بهرام‌نیا با اشاره به اشتغال‌زایی این ابرپروژه گفت: در اوج کار این پروژه ۶ هزار نفر مشغول به‌کار بودند و در حال حاضر هم یک هزار و ۲۰۰ نفر مشغول به‌کار هستند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در ابر پروژه سامانه گرمسیری در محدوده استان ایلام، افزود: از سومار تا سد کنجانچم ۹۰ کیلومتر و از سد کنجانچم تا دهلران ۱۵۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام می‌گیرد و در این پروژه ۱۷ کیلومتر تونل احداث و از لوله‌هایی به قطر به ۲.۴۰ متر (۲۴۰ سانتی‌متر) استفاده شده است.

استاندار ایلام با بیان این‌که سد کنجانچم با ظرفیت ۸۵ میلیون متر مکعب ظرفیت، هم اکنون ۷ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد، گفت: در پروژه سامانه گرمسیری، ۵ کیلومتر کانال مشبک شده، ۷۰ هزار متر مکعب بتن و ۱۱۰ هزار تن میلگرد استفاده شده است.

وی اضافه کرد: علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها، در این دولت این ابرپروژه در حال تکمیل شدن است که در سه حوزه کشاورزی، صنعت و شرب کاربرد دارد.