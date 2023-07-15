به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بحران داخلی رژیم صهیونیستی در نتیجه اطلاحات قضائی نتانیاهو همچنان ادامه دارد و صهیونیستهای معترض، این هفته نیز به اعتراضات خود ادامه میدهند.
بر همین اساس رسانههای عبری زبان گزارش دادند که دهها هزار شهرکنشین صهیونیست در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو، برای بیستوهشتمین هفته پیاپی به خیابانهای تلآویو آمدهاند.
صهیونیستهای معترض، امروز نیز با حضور در خیابان کابلان واقع در تلآویو و انجام تظاهرات گسترده، اعتراض خود را نسبت به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو به نمایش گذاشتند.
این در حالی است که سرپیچی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت نظامی در اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضائی نتانیاهو نیز روزبهروز گستردهتر میشود.
در تازهترین سرپیچیهای نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۵۰ تن دیگر از این نظامیان، در اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضائی، تهدید به سرپیچی و عدم خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی کرده اند.
رسانههای عبری روز گذشته نیز اعلام کردند که صدها نفر از نیروهای یگان سیرت متکال (یگان نخبه ویژه ارتش رژیم صهیونیستی) در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی از خدمت نظامی امتناع کردهاند.
در همین راستا، شبکه عبری زبان کان هم تاکید کرد که ۱۰۶ نفر از خلبانان و افسران ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از حضور در دورههای آموزشی نظامی به سبب طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو خودداری کردهاند.
اما در این میان حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون توجه به خواسته صهیونیستها اعلام کرد که اعتراضات خلبانان و نیروهای اطلاعاتی سابق موجب توقف طرح اصلاحات قضائی نخواهد شد.
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