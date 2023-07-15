نتانیاهو در بیمارستان، معترضان در خیابان/ جلسه کابینه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه به خاطر انتقال نتانیاهو به بیمارستان لغو شده و به تعویق افتاد.

در همین ارتباط نیز، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنا بر توصیه پزشکان، بنیامین نتانیاهو در بخش قلب بیمارستان شیبا تل هشومیر تحت مراقبت خواهد بود و به همین خاطر جلسه هفتگی فردا یکشنبه دولت لغو شده و به روز دوشنبه موکول شده است.

ساعاتی پیش از این، منابع عبری از انتقال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به بیمارستان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان شیبا (تل هشومیر) در رمات گان در شرق تل آویو منتقل شده است.

همچنین رسانه صهیونیستی کان از انتقال نتانیاهو به علت حال نامساعد به بیمارستان خبر داد. همزمان دفتر نتانیاهو اعلام کرد که وی حالش خوب است و معایناتی روی او انجام شده است.

در همین حال، شبکه عبری زبان کان نیز علت انتقال نتانیاهو به بیمارستان را گرمازدگی و بی‌حالی اعلام کرده است.

دفتر نتانیاهو اعلام کرده که او روز گذشته در گرمای شدید به طبریا رفته بود و امروز احساس سرگیجه داشت و به سبب آن به بیمارستان شیبا منتقل شده است.

ساعاتی پس از انتقال نتانیاهو به بیمارستان، او روبروی دوربین در بیمارستان آمد و گفت: «دیروز زمانی را بدون کلاه و بدون آب زیر نور خورشید گذراندم. الان احساس بسیار خوبی دارم. از همه شما به خاطر نگرانی شما و همچنین تیم‌های عالی بیمارستان شیبا تل هاشومر که مرا معاینه کردند تشکر می‌کنم. یک خواهش از شما دارم، ما در کشور موج گرما را پشت سر می‌گذاریم و از شما می‌خواهم زمان کمتری را زیر آفتاب بگذرانید و آب بیشتری بنوشید.»

انتقال نتانیاهو به بیمارستان همزمان با برگزاری تظاهرات بزرگ هفتگی صهیونیست‌ها انجام شده است. بحران داخلی رژیم صهیونیستی در نتیجه اصلاحات قضائی نتانیاهو همچنان ادامه دارد و صهیونیست‌های معترض، این هفته نیز به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

بر همین اساس رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که ده‌ها هزار شهرک‌نشین صهیونیست در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو، برای بیست‌وهشتمین هفته پیاپی به خیابان‌های تل‌آویو آمده‌اند.

صهیونیست‌های معترض، امروز نیز با حضور در خیابان کابلان واقع در تل‌آویو و انجام تظاهرات گسترده، اعتراض خود را نسبت به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو به نمایش گذاشتند.

این در حالی است که سرپیچی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت نظامی در اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضائی نتانیاهو نیز روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

در تازه‌ترین سرپیچی‌های نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۵۰ تن دیگر از این نظامیان، در اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضائی، تهدید به سرپیچی و عدم خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی کرده‌اند.

رسانه‌های عبری روز گذشته نیز اعلام کردند که صدها نفر از نیروهای یگان سیرت متکال (یگان نخبه ویژه ارتش رژیم صهیونیستی) در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی از خدمت نظامی امتناع کرده‌اند.

در همین راستا، شبکه عبری زبان کان هم تاکید کرد که ۱۰۶ نفر از خلبانان و افسران ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از حضور در دوره‌های آموزشی نظامی به سبب طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو خودداری کرده‌اند.

اما در این میان حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون توجه به خواسته صهیونیست‌ها اعلام کرد که اعتراضات خلبانان و نیروهای اطلاعاتی سابق موجب توقف طرح اصلاحات قضائی نخواهد شد.