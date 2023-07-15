تبریز شهر دوستدار کودک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در چهاردهمین جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با اشاره به اهمیت فعالیت نهادهای مختلف در حوزه کودکان گفت: پایه‌های فرهنگی یک جامعه در حوزه کودک شکل می‌گیرد و نقش آفرینی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در این حوزه، نتیجه مستقیمی در نسل‌های بعدی خواهد داشت.

وی افزود: چنانچه در حوزه کودک، نقش آفرینی مناسب و پررنگی توسط دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد، طبیعتاً انتظار خواهیم داشت که در سایر لایه‌های اجتماعی و سنین مختلف نیز نتایج مطلوبی به دست آوریم ولی اگر در این حوزه ناتوان باشیم و نتوانیم کودکان را با شاخصه‌های تربیتی مناسب در عرصه‌های اجتماعی هدایت کنیم، نباید انتظار معجزه برای داشتن جامعه‌ای سالم داشته باشیم.

شهردار تبریز با تاکید بر استمرار جلسات شورای اجرایی شهر دوستدار کودک گفت: عملکرد مناطق در حوزه فرهنگی و کودک مناسب است اما صرفاً انجام این فعالیت‌ها کافی نیست و بایستی با برگزاری منظم این جلسات و رصد اقدامات صورت گرفته، آسیب شناسی آن‌ها نیز در راستای ارتقا و بهبود عملکرد صورت گیرد و در برنامه‌های آتی به آنها توجه شود.

او ادامه داد: تاکید بر امر آموزش بسیار مهم است و بایستی به این مبحث به طور جدی و در قالب‌های مختلف پرداخت شود همچنین رویکردها و روش‌ها به گونه‌ای باشد که از ظرفیت‌های موجود، حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

هوشیار ابراز امیدواری کرد: با امکانات و پتانسیل‌های خوبی که نهادها از آن برخوردارند بتوانیم در حوزه آموزش کودکان استفاده کنیم کمااینکه شهرداری تبریز با استفاده از پتانسیل‌های خود اقدام به برگزاری آموزش‌های رایگان برای کودکان کرد و شاهد استقبال چشمگیر خانواده‌ها بودیم.