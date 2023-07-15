امام جمعه بوشهر با خانواده شهدای امر به معروف دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه‌شب با خانواده‌های آرمان علی‌وردی و حسن گورکی به‌عنوان شهدای امر به معروف و نهی از منکر در مجتمع فرهنگی و پژوهشی آدینه دیدار و گفت‌وگو کرد.

خانواده شهید آرمان علی‌وردی در گلزار شهدای بهشت صادق (ع) بوشهر حضور یافتند و بر مزار مطهر شهید حسن گورکی، اولین شهید امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر ادای احترام و قرائت فاتحه کردند.

این خانواده شهید به‌منظور برپایی همایش پاسداشت شهید آرمان علی‌وردی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فرمانداری شهرستان بوشهر به این مراسم، با شعار «اجتماع بزرگ خواهران آرمان در دفاع از تحکیم بنیاد خانواده» به شهر حماسه و مجاهدت دعوت شده‌اند.