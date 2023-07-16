  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۷

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان/ تقویت دیپلماسی سلامت

ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان/ تقویت دیپلماسی سلامت

­وزیر بهداشت گفت: با توجه به ظرفیت داخلی ایران در تولید دارو و تجهیزات پزشکی از این توان به عنوان محور اصلی سفر به تاجیکستان استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، پیش از سفر به کشور تاجیکستان، اظهار داشت: این سفر در راستای چند هدف مهم برای حوزه سلامت صورت می‌گیرد که ایجاد بازار دارویی برای ایران در تاجیکستان از اهم محورهای این سفر است.

وزیر بهداشت افزود: ایران بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی خود را بر اساس توان داخلی رفع کرده است و این ظرفیت می‌تواند بازار خوبی برای صنعت دارویی ایران در کشورهای منطقه ایجاد کند.

عین اللهی، سفر دو روزه به تاجیکستان را در راستای تقویت دیپلماسی سلامت دانست و گفت: در این سفر به دنبال صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی هستیم.

وزیر بهداشت افزود: با توجه به زبان مشترک ایران و تاجیکستان، تقویت گردشگری سلامت از دیگر محورهای این سفر است و در تلاشیم در زمینه تربیت رایزن سلامت فعالیت کنیم و کشور تاجیکستان جزو اولین کشورهایی خواهد بود که ایران رایزن سلامت را با هدف ایجاد گردشگری سلامت در آنجا تقویت خواهد کرد.

کد مطلب 5837492
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه