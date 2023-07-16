ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان/ تقویت دیپلماسی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، پیش از سفر به کشور تاجیکستان، اظهار داشت: این سفر در راستای چند هدف مهم برای حوزه سلامت صورت می‌گیرد که ایجاد بازار دارویی برای ایران در تاجیکستان از اهم محورهای این سفر است.

وزیر بهداشت افزود: ایران بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی خود را بر اساس توان داخلی رفع کرده است و این ظرفیت می‌تواند بازار خوبی برای صنعت دارویی ایران در کشورهای منطقه ایجاد کند.

عین اللهی، سفر دو روزه به تاجیکستان را در راستای تقویت دیپلماسی سلامت دانست و گفت: در این سفر به دنبال صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی هستیم.

وزیر بهداشت افزود: با توجه به زبان مشترک ایران و تاجیکستان، تقویت گردشگری سلامت از دیگر محورهای این سفر است و در تلاشیم در زمینه تربیت رایزن سلامت فعالیت کنیم و کشور تاجیکستان جزو اولین کشورهایی خواهد بود که ایران رایزن سلامت را با هدف ایجاد گردشگری سلامت در آنجا تقویت خواهد کرد.