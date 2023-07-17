چرایی ورود محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق به ایران

محمد بقایی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراقبت از پوست و مو، مقوله مجزا از دارو و غذا است و قوانین و قالب‌های خاص خود را دارد. در نتیجه، هر نوع نگاه از عینک دارو یا غذا به مراقبت از پوست و مو، کاملاً اشتباه است.

این پژوهشگر حوزه محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو افزود: اما مهم‌ترین موضوع در فرآورده‌های تخصصی پوست و مو، سلامت کالا است. به طوری که قبل از کارآیی کالا، سلامت محصول در درجه اول قرار دارد. بنابراین، استاندارد ملی ایران برای این کالاها و محصولات، محلی از اعراب ندارد. در نتیجه، مرجعیت تصمیم گیری و قانونگذاری و قالب بندی در فرآورده‌های تخصصی مراقبت از پوست و مو؛ فقط و فقط، وزارت بهداشت و زیرمجموعه آن، سازمان غذا و دارو است.

بقایی با عنوان این مطلب که همه نظارت‌ها و آرا و نظرات از سازمان غذا و دارو منشأ می‌گیرد، ادامه داد: برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، به دو شکل عمل می‌شود.

وی در همین زمینه افزود: نخست، رویه‌ای است که سازمان غذا و دارو در کشورمان دنبال می‌کند و آن هم به این صورت است که قبل از تولید، می‌بایست نسبت به اخذ پروانه اقدام کنیم که البته این روش در دنیا منسوخ شده و در حال اصلاح آن هستیم.

بقایی گفت: روش دوم، به این شکل است که برای از دست ندادن بازار رقابت؛ باید آسان‌ترین و کوتاه‌ترین راه را که همان مسیر خوداظهاری است، دنبال کنیم.

این پژوهشگر محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو، تاکید کرد: در همه جای دنیا شاهد حضور محصولات تقلبی و قاچاق هستیم، به طوری که در اروپا؛ آمار حداقل ۱۳ درصد آلودگی محصولات آرایشی و بهداشتی به قاچاق و تقلبی را داریم که این آمار در کشور ما، چند برابر عدد اروپا است.

بقایی با عنوان این مطلب که در صنعت محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو ضعیف نیستیم، گفت: بدون اغراق، در سطح بندی برندهای خوب دنیا، جزو ۱۰ تا ۱۵ برند اول هستیم. اما اینکه چرا مردم ما همچنان به محصولات خارجی گرایش دارند، علت دارد.

وی در توضیح این مطلب افزود: سطح تغییرات با توجه به میزان انتقال اطلاعات آنقدر بالا است که سیستم منسوخ روند صدور مجوز تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور ما جوابگوی آن نیست.

این داروساز تاکید کرد: صدور پروانه تولید در ایران حداقل ۷ تا ۸ ماه زمان می‌برد و همین موضوع باعث می‌شود از مارکتینگ دنیا عقب بمانیم. به عنوان مثال، استفاده از عصاره خاویار در کرم پوست ترند می‌شود و ما می‌خواهیم ۸ ماه بعد ابن محصول را در داخل کشور عرضه کنیم؛ اما یک سلبریتی در فضای مجازی این محصول را تبلیغ می‌کند و چون امکان دسترسی به برند اصلی در داخل کشور سخت است، نوع قاچاق و تقلبی محصول سریع وارد بازار می‌شود.

بقایی ادامه داد: در واقع، قوانین و مقررات هستند که دست و پای تولید کننده را می‌بندد و باعث می‌شود هر دو طرف؛ یعنی مردم که مصرف کننده محصولات هستند و تولید کننده داخلی، در این جریان بازنده باشند.

وی با طرح این سوال که آیا ما همه گیاهان دنیا را در کشور خود داریم، افزود: قطعاً نداریم و نمی‌توانیم مثلاً برای گیاه بومی جزایر کارائیب، معنای فارسی پیدا کنیم. در حالی که این قبیل بهانه‌ها، دست و پای تولید را می‌بندد.

این پژوهشگر حوزه محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو، به جایگاه فارمکس در تعامل بیش از پیش صنعت داروسازی با صنایع وابسته اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه محل دید و بازدید اصحاب صنعت و رونمایی از تازه‌های صنعت است.

بقایی افزود: در کنار آن، برپایی کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در طول برگزاری نمایشگاه، می‌تواند به توسعه صنعت کشور کمک کند و جایگاه خاصی برای معرفی توانمندی‌های علمی صنعت است.